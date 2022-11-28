İş Bankası'ndan Ücret İstisnası Haberi Geldi

Özel bankalar arasında bulunan ve yaptığı kampanyalarla vatandaşları kendine çekmeyi başaran İş Bankası yeni bir duyuru haberiyle geldi. İşcep uygulaması üzerinde bulunan müşteri olmak istiyorum bölümü ile müşteri olan kişilerden 1 yıl boyunca EFT ve Havale ücretlerinin talep edilmeyeceği ifade edildi.

Birçok Kişiyi İlgilendiriyor

Aynı banka ya da farklı bankalar arasında çok sık yapılan EFT ve Havale işlemleri ücret gerektiren uygulamalar olarak öne çıkar. İş Bankası müşteri olmak isteyenlere özel olarak sunduğu ücretsiz EFT ve Havale kampanyasını sadece 1 yıllığına sürdüreceğini ekledi. Bireysel ya da esnaf yani tacir müşteriler için sunulan bu kampanya ile ilgili detaylar Türkiye İş Bankası tarafından açıklandı. İşcep üzerinden katılımın sağlanacağı kampanyaya ilişkin her türlü bilginin İş Bankasının kendi inisiyatifinde olduğu da duyuruda yer aldı.

Müşteri olmak istiyorum özelliği sayesinde İş Bankasının müşterisi olan kişilere özel olarak sunulan ücretsiz EFT ve Havale işlemlerinde süre 1 yıl olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası sunduğu birçok hizmet ve kampanya sayesinde müşterilerin dikkatlerini çekmeyi başaran bankalar arasında yerini almıştır. Ücretsiz EFT ve Havale işlemleri için yapılması gerekenlerin sadece İşcep uygulaması üzerinden müşteri olmak istiyorum özelliğini aktifleştirmektir.

Bir Yıl Boyunca Ücretsiz Olacak

Türkiye İş Bankası tarafından hazırlanan yeni kampanya sayesinde Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Bu kampanyaya dahil olmak isteyenlerin İşcep uygulamasını indirmesinin gerektiği de ifade edildi. İşcep uygulaması üzerinden müşteri olmak istiyorum seçeneğinin onaylanmasının yeterli olduğu da eklendi. Akşam saatlerinde yapılan FAST işlemleri haricinde yapılan Havale ve EFT işlemlerinden 1 yıllığına ücret talep edilmeyeceği de eklendi. Üst limitin 50.000 TL olarak belirlendiği işlemlerle ilgili İş Bankasının her türlü yetki dahilinde hareket edebileceği de ifade edildi.