Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Arap Uyarlaması ile Göz Kamaştırdı

Türk dizilerinin son dönemde Arap uyarlamaları ile ilgili haberler yazılmaya devam ediyor. Öncelikle Güllerin Savaşı isimli dizi projesinin uyarlamasının çekildiği öğrenilmiş ve bu gelişme sonrasında yeni bilgiler de art arda gelmişti. Daha sonra Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin de Arap uyarlamasının çekilmek için hazırlandığı bilgisine ulaşılmış ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Köşe yazarı ve televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu sosyal medya hesabı üzerinden Med Yapım ve Ay Yapım’ın MBC Group ile anlaşması sonrasında çok sayıda yerli dizinin Arap uyarlamasının çekileceği bilgisini paylaşmıştır. Sina Koloğlu sırada Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin bulunduğunu açıklamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sina Koloğlu gerçekleştirdiği son paylaşımda ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Arap uyarlamasının çekildiğini söyledi ve dizinin yayınlanmaya başladığını ifade etti. Söz konusu dizi projesinin Arap uyarlamasının da yayınlanmaya başlandığı ile ilgili detaylar paylaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler de seyirci kitlesi tarafından merak konusu oldu. Star TV dizisi olarak ekranlarda yer alan ve Ay Yapım imzalı olmasının yanı sıra çok sevilen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Arap uyarlaması hakkında detaylı bilgiler televizyon eleştirmeni ve köşe yazarı Sina Koloğlu tarafından paylaşıldı.

Arap uyarlaması çekilen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin isminin Stiletto olduğu belirtildi ve projenin yayınlanmaya başlandığının bilgisi izleyici grubu ile paylaşılan bir ifade oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Lübnanlı ve Suriyeli oyuncular bulunuyor ve ünlü isimler dizide oyunculuk performansı sergiliyor. Dizinin 4 Eylül tarihi itibariyle gösterilmeye başlandığı belirtilirken yapımın aldığı reyting oranları da dikkat çekti.

Arap uyarlaması çekilen dizinin 2 sezonunun olmayacağını belirtilirken televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu projenin toplamda 90 bölüm çekildiğini ifade etti. Türkiye'de yayınlandığı sırada Türkiye top 10 listesinde 1 sırada yer alan dizi projesi bugünlerde ise farklı ülkelerde yayın hayatına devam ediyor. Söz konusu dizi projesinin yerli versiyonunda Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Tülin Özen ve Bade İşçil başrolde yer alıyordu. Dizi toplamda 2 sezon boyunca devam etmiş ve 2017 senesinde Ekim ayında ekran hayatına başlamıştı. Yönetmenliği Deniz Yorulmazer ile Ali Bilgin tarafından yapılan dizinin senaryosu ise Meriç Acemi tarafından kaleme alınmıştı.

Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Çanakkale'de 16 Şubat 1983 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Aslan Gürbüz, babasının işi sebebiyle 5 yaşındayken İstanbul'dan Bursa İnegöl'e taşınmıştır. İlkokulu Bursa'da okuyan Aslıhan Gürbüz meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okumuş ve daha sonra lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi konservatuvarı tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Halime Sultan isimli karaktere hayat vermiş ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise başrol karakter olan Merve'yi canlandırmıştır. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan isimli karakteri canlandıran ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz sergilediği performans ile beğeni toplamıştır.