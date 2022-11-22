Maaşını şimdi PTT'ye taşıyana 3 sene vadeli 35 bin TL veriliyor! Başvurmayan treni kaçırır!

Başvurmayan treni kaçırır! Maaşını şimdi PTT'ye taşıyana 3 sene vadeli 35 bin TL veriliyor! Birçok kamu bankası acil nakde ihtiyaç duyan müşterilerinin kullanabilmesi için farklı krediler sunuyordu. Aktif Bank ile anlaşan PTT’de müşterilerine aynı hizmeti vereceğini duyurdu. İsteyenler maaşlarını PTT’den alma sözü verdikleri taktirde PTT’den 35.000 TL’ye kadar kredi alabilecekler.

Maaşını Taşı Krediyi Al

Maaşını PTT’ye taşına müşterilerden herhangi bir kefil ya da ek belge istenmeyecek. Sadece müşterilerin kredi notuna bakılacak. Gerekli puana sahip müşterilere kredi verilecek.

Eğer müşterinin puanı yeterli değilse ne yazık ki kredi tanımlanmayacak. Müşteriden 3 yıl boyunca kredisini PTT’den alacağını belirten bir sözleşme imzalaması istenecek.

Müşteriler kredi çektiğinde aylık ne kadar ödeyeceklerini ve yıllık faiz tutarlarını hesaplamak isterlerse bunun için Aktif Bank üzerinde bulunan hesaplama programını kullanabilirler.

Kredi tutarını ve vade sayısını programa girdikten saniyeler sonra kredi tahsis ücreti, aylık ödeme tutarı gibi birçok bilgiyi görebilirler. Krediye ihtiyacı olanlar bu konuda kendilerine sunulan bu fırsatı değerlendirmek isteyenler maaşlarını hemen PTT’ye taşıyarak karlı bir işlem yapmış olacaktır.

haber24.com özel haber