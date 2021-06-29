Ucuz Kredi Başladı, Müjdeyi Erdoğan Vermişti, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 180 Gün Ertelemeli Veriyor

1 Temmuz 2021 tarihi ile birlikte ülkemizde yeni tam normalleşme dönemine geçilecek. Ülkemizdeki pek çok pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnaf ve vatandaşlara da kredi desteği gelecek. 180 gün ertelemeli verilen bu krediler, kamu bankaları tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu haber, kamu bankaları tarafından da onaylanarak resmen başladı.

Yapılacak kredi paketi ile birlikte, 2021 yılı içinde destek programları açıklandı. Mart ayında verilen krediler, Temmuz ayında tekrardan verilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden onay alınacak. İstihdam kredileri ile birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da 3 aylık ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

İstihdam Destek Kredileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform paketi ile birlikte, yeni destek kredileri de başladı. Küçük işletmeler tarafından alınacak bu krediler, büyük işletmelere de verilmeye başlandı. 1 Temmuz itibariyle ile birlikte kamu bankaları üzerinden bu destekler ödenmeye devam edecek.

Kredi Şartları Nedir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 6 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, küçük ölçekli ve mikro esnaf olması gerekli. Ayrıca nakdi destek ücret desteği alan ve bu desteklerden faydalanan kişiler, kredi kullanarak banka borçlarını da kapatabilecekler. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi sicili ve kredi notuna bakılmadan kamu bankaları onay verecekler.

Bireysel Ucuz Kredi Kampanyası Nedir?

Bankalardan ayrıca bireysel müşteriler de destek kredisi kullanabilecekler. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri alabilecekler. Kredi kullanmak isteyen kişi, kredi almak istiyorsa bankaya giderek bu krediyi kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi dahil tüm kredi paketlerinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ve 6 ay erteleme yapılabilecektir. Bireysel destek kredisi olarak verilecek bu kredilerde, banka başvuruları banka şubelerinden ve banka internet sitesinden alacaktır. Faiz oranları ise banka düşük faiz oranları ile işlem yapacaktır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, bu kredileri aldıklarında ayrıca borç kapatma kredisi olarak da işlem yapabileceklerdir. Başvuru ve detaylar ile ilgili resmi internet sitelerine girerek başvuru yapabileceksiniz.