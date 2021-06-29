Devlet Destekli 3000 5000 7500 10000 TL Dönemi Tekrar Başladı, Kamu Bankaları Veriyor, Başvuru Ekranı Açıldı

Pandemi öncesinde verilen ve kamu bankaları tarafından onaylanan 3000 5000 7500 10000 TL destek krediler, bayrama kadar tekrardan verileceği açıklandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden pandemi dönemine özel kredi kampanyaları sonucunda kredi kullanmak isteyenlere özel destekler sunuldu. Pandemi destek kredisi adı altında 3000 5000 7500 10000 TL kredi paketleri başvuru ekranı açıldı.

Kredi kullanmak isteyen kişiler, bankalardaki kredi şartlarına uygun olması durumunda kredilerini hemen alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, bankalardan bu kredileri aldıklarında hemen hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. 3000 5000 7500 10000 TL kredi kampanyasına başvuru yapan kişiler, kredilerini bankadan kullanacaklardır.

Kamu Bankaları Duyurdu-3000 5000 7500 10000 TL Kredi Başladı

3000 5000 7500 10000 TL kredi kampanyası başladı. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi desteklerinde bankalardan hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilen bu kredilerde, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubeleri sizlere destek verecektir. Kredi başvurusu yaparak onay alamayan kişilerin, kredi sicili temiz olması durumunda bu kredileri alabileceklerdir. Başvurular ise internet sitesi ve mobil uygulamadan yapılacak, kredi onayı alan kişilere bu krediler ile rahat bir nefes alacaklardır.

Bankaların resmi internet sitelerinden de yapılan duyurular ile birlikte, başvuru yapmak isteyenlere yeni kampanya açıklandı. İhtiyaç kredisi kampanyası için başvuru yapmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması yeterli olacak. Bankalar bu kredileri bayrama kadar verecek.

Başvurular Başladı

Yapılan duyuru ile birlikte, kredi başvuruları da başladı. 36 ay vadeli 3000 5000 7500 10000 TL kredi kampanyasından siz 10 bin TL'ye kadar başvuru yapacaksınız. Bankalar değerlendirme sonrasında sizin ne kadar kredi onayı alacağınızı söyleyecekler. 3000 5000 7500 10000 TL kredi paketlerinden birisini kullanacaksınız.

İnternet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında banka 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak bu kredileri verecektir. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygun olarak kredilerini hemen alabileceklerdir. Kredi notu düşük olanlar onay alamaz. Banka internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında kredinizi hemen hesabınıza atabileceksiniz.