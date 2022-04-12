Üç Kuruş Final Yapma Hazırlığı Yaparken Ayrılık ile Sarsıldı

Bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisinin final yapacağı bilgisine ulaşılmıştı. Ay Yapım imzalı olarak izleyici kitlesi ile buluşacak olan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesinin final yaparak ekran hayatını sonlandıracak olması dizi hayranları tarafından üzüntü ile karşılanmıştı. Kısa süre içerisinde final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda edecek olan dizide bir ayrılık yaşandı ve dizi hayranları bu gelişme sebebi ile üzüntüye boğuldu. Projenin dün akşam yayınlanan bölümünde oyunculardan birinin ayrılığı geceye damga vurdu.

Sezona oldukça iddialı bir giriş yapan fakat izlenme oranlarında bir türlü istediğine ulaşamayan Üç Kuruş dizisinin yakında ekran hayatını sonlandıracağı biliniyor. Gerçekleşen planlamalar ile dizinin 28. bölümünün final bölümü olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda projenin final bölümünün 23 Mayıs Pazartesi gününde izleyici kitlesi ile buluşacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Konu hakkında bir plan değişikliğinin olmaması halinde Üç Kuruş dizisinin önümüzdeki ay seyirci kitlesine veda edeceği konuşulan konular arasında yer alıyor.

Dizi finali yaklaşırken projenin yeni bölümünde çok sevilen oyunculardan birinin ekranlara veda etmesi izleyici kitlesi tarafından üzüntü ile karşılandı. Projede Neriman isimli karaktere hayat veren Nursel Köse isimli oyuncunun dün akşam diziye veda ettiği bilgisi öğrenildi. Diğer taraftan dün akşam yayınlanan 22. bölümde Leyla ile Efe karakterinin evlenmesi de önemli gelişmeler arasında görüldü. Bunun yanı sıra Kılıç düğüne geldi ve ağabeyiyle karşılıklı oynamakta olan Leyla'yı vurarak dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan bu olay sonrasında Leyla hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı ve Neriman karakteri de tüm bunlara neden olan Baybars ile yüzleşmek istedi.

Neriman karakteri silahını doğrulttu fakat Baybars’ı vurduğu anda eve Kılıç gelerek Neriman karakterinin ölümüne sebep oldu. Yaşanan bu gelişme sonrasında Baybars isimli karakteri canlandıran yetenekli oyuncu Umutcan Ütebay senaryo gereği diziye veda etmek durumunda kaldı.