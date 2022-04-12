Garanti Bankası'ndan Arkadaşını Getir 500 TL Al Kampanyası İtibariyle Başladı. Bankaların müşteri sayılarını artırmak amacıyla denedikleri yöntemlerin haddi hesabı yok. Arkadaş kampanyası başlatan Garanti Bankası, adeta para dağıtacak.

Finans piyasası çok büyük bir hızla büyümeye devam ederken diğer taraftan bankalar ise sisteme dahil olan yeni kişileri kendi şubelerine çekmek amacı ile adeta birbiriyle Yarışıyor. Deyim tam yerinde ise birbirinden müşteri çalmak amacıyla değişik kampanyalar oluşturan bankalar, Hoşgeldin kredisi adı altında kendi şubelerinden kredi çekecek vatandaşlara faizsiz kredi sunarken diğer taraftan Garanti Bankası ise kendisini tavsiye eden müşterilere bedavadan para dağıtmaya başladı.

Garanti Bankası, yakınını davet eden müşterilere 500 TL'ye kadar ödül kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyadan faydalanacak vatandaşlar ise arkadaşlarını Garanti yapma başarısını göstermeleri halinde bu durumda ödül para kazanacaklar.

Garanti Bankası yakınını davet et kampanyası detayları neler?

Ülkemizin en büyük özel bankaları arasında bulunan Garanti Bankası virgülle müşteri sayısını artırmak amacıyla Garanti bbva mobil uygulaması üzerinden arkadaşlarını müşteri olmak amacıyla davet edenler de bu davetin olumlu bir şekilde sonuçlanması halinde kişi başı 100 TL olmak üzere toplamda 500 TL'lik bir para dağıtacağını açıkladı.

Oluşturulan bu kampanyaya katılım sağlayan Garanti Bankası müşterilerinin, arkadaşlarına davet göndermek amacıyla Garanti bbva mobil uygulaması üzerinden profil bölümüne erişim sağladıktan sonra buradan ayarlar bölümüne seçmeleri ve bu kategoride bulunan davet et adımını kullanmaları yeterli olacak.