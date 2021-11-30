Yasak Elma Setinde Sürpriz Doğum Günü Partisi Var

5. yeni sezonu ile Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Yasak Elma setinde sürpriz doğum günü kutlandı. Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma yeni yayın döneminde de yüksek izlenme oranlarına ulaşmayı başardı. Ekranların en iddialı projeleri arasında yer alan dizinin 6. sezonu için de hazırlıklar yaptığı öğrenildi.

Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Eda Ece, Merve Dizdar ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimleri kadrosunda bulunduran sevilen dizi Yasak Elma yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Dizinin yönetmeni yeni sezonda Ece Erdek Koçoğlu olarak açıklanırken yapımın elde ettiği başarılar da takdir toplamıştı.

Senaryosunu Zeynep Gür ile Melis Civelek’in kaleme aldığı dizi Medyapım imzalı olarak Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor. Pazartesi akşamlarında yeni bölümlerini ekranlara getiren dizinin tüm oyuncu kadrosu ve set ekibi Ece Erdek Koçoğlu’na sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Dizide Ender karakterine Başarılı bir şekilde hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam ise yönetmen Ece Erdek Koçoğlu'nun doğum gününü kutladıkları bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak gözler önüne serdi. Bu mutlu anlarını takipçileri ile paylaşmayı tercih eden ünlü oyuncu Şevval Sam dikkatleri üzerinde topladı. Kutlamalarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü isim sevenlerine de bu şekilde bilgi vermiş oldu. Oyuncu kadrosu ile kamera arkası ekibi yönetmenlerine pasta üreterek sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Dizinin başarısının ardında ekipte bulunan herkesin uyumlu çalışmasının da bu duruma katkıda bulunduğu düşünülüyor. Bununla birlikte sosyal medya paylaşımlarında da Yasak Elma ekibinin uyum içerisinde çalıştığı görünüyor.

Projenin yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne kadar Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan Şevval Sam ile Eda Ece de oldukça iyi anlaşmakta ve özel hayatlarında da birbirleri ile görüşmekte.