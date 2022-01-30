Üç Kuruş Dizisinde İşler Kötüye Gidiyor

Pazartesi akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan diziler uzun bir süredir fenomen yapımlar haline geliyor ve yıllarca hafızalardan silinmiyor. Bu duruma verilebilecek olan son örnek ise Çukur isimli dizi olarak karşımızda çıkmıştı. 5 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan ve adeta ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisi Show TV'nin Pazartesi akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşan projesi olarak gösteriliyordu. Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi ise Çukur sonrasında Show TV'de Pazartesi akşamlarında yayınlanacak olan yeni fenomen olma iddiası ile yayınlanıyordu.

Merak ve heyecan içerisinde seyirci kitlesi tarafından beklenen Üç Kuruş dizisi Uraz Kaygılaroğlu'nun sergilediği performansla dikkat çekiyor fakat izlenme oranlarında ise yeterli sonuçlar elde edemiyor. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu Üç Kuruş dizisinde hayat vereceği karakter için saçlarını sarıya boyatmış ve değiştirdiği imajı ile uzun süre adından söz ettirmişti. Hikaye bir roman mahallesinde geçiyor ve proje, oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler ile beğeni topluyordu.

Hikayede aksiyon ve eğlenceli sahneler bir arada yer alırken dizi hedeflediği durumu elde edemedi ve hayal kırıklığına uğratan sonuçlar elde edildi. Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nursel Köse gibi birbirinden başarılı oyuncuların oyuncu kadrosunda bulunduğu dizi seyirci kitlesi tarafından beklenen ilgi ile karşılaşamadı ve düşük sayılabilecek izlenme oranları elde etti.

Dizi özellikle yılbaşı arası vermesi ardından tekrar ekranlara dönmesi ile birlikte reyting oranlarında düşüş yaşadı ve kendisinden beklenen ilgi ile karşılaşmadı. Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alan söz konusu dizi, büyük bir beklenti ile izleyici karşısına çıkmıştı ve güçlü bir kurgu içererek çeşitli reklamlar yapmıştı. Hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile de beğeni toplayan ve ilgi çeken dizinin bugüne kadar 11 bölümü ekranlarda yer aldı.