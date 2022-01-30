Yiğit Kirazcı’dan Dizi İtirafı! Çok Keyif Alıyor

Bir süre önce Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve farklı hikayesi ile dikkatleri üzerine toplayan Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesi beğenilerek izlenilmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra heyecanlı hikayesi ile de göz dolduran projede Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece Yazkan ve Yiğit Kirazcı da bulunuyor.

Yiğit Kirazcı, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım isimli karakteri canlandırıyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinin beğenisi ile karşılaşıyor. Gökçe Eyüboğlu ise projede Azra ismi karaktere hayat veriyor ve seyirci kitlesi Azra karakterini Yıldırım ile yakıştırıyor. Diğer taraftan Sarp Akkaya tarafından canlandırılan Sergen isimli karakter ile evli olması da seyirci kitlesinin canını sıkan bir durum olarak görülüyor.

Dizi hayranları Yıldırım ile Azra'yı yakıştırsa da Gökçe Eyüboğlu tarafından hayat verilen Azra karakterinin Sergen ile evli olması oyuncuların hayranlarını üzen bir gelişme. Bunun yanı sıra her ne kadar dizi hayranları Sergen isimli dizi karakterinin tavırlarını beğenmese de Sarp Akkaya'nın sergilediği performans sebebi ile izleyici kitlesi onun diziden ayrılmasının istemiyor. Yiğit Kirazcı ise Yıldırım karakteri ile beğeni topluyor ve Azra ile yakınlaşması projede heyecan yaratan gelişmeler arasında gösteriliyor.

Özel hayatında ise Yargı isimli hukuk temalı dizide Ceylin isimli karaktere hayat veren Pınar Deniz ile beraber olmaz Yiğit Kirazcı, ilişkisi ile sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Beraberlik yaşayan oyuncu çift geçtiğimiz günlerde ise koronavirüse birlikte yakalanmaları sebebiyle karantina sürecine girmiş ve sağlık durumları ile merak konusu olmuştu.

Evlilik Hakkında Her Şey isimli rol aldığı dizi hakkında bir itirafta bulunan yetenekli oyuncu Yiğit Kirazcı, Sergen isimli karakter ile oynamaktan keyif aldığını belirtirken bu durumdan mutluluk duyduğunu da açıkladı.