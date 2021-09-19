Üç Kuruş Dizisinde Genç Oyunculara Fırsat Verildi

Kısa zaman içerisinde Show TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşması tahmin edilen Üç Kuruş isimli dizi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Projenin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılmaya devam ettiği bilinmekteydi. İçerde ve Çukur isimli projeler sonrasında Üç Kuruş ekranlara getirilecek.

Dizinin Ay Yapım imzasını taşıdığı öğrenildi ve konu hakkında gelişmeler merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken isimler ile tecrübeli oyuncuların yer aldığı ifade edildi. Bu durumun da gençler için büyük bir fırsatı ortaya çıkardığı söylenildi.

Senaryo gereği hikayenin ön planında olan İrfan karakterine hayat verilmesi için Diren Polatoğulları ile anlaşma gerçekleştirildi. Oyuncunun 1980 doğumlu olduğu öğrenildi ve 2011 senesinden bugüne kadar dizilerde yan rollerde yer aldığı açıklandı. İrfan karakterinin dizinin hikâyesinde seri katil olarak öne çıkacağı ifade edildi.

Diren Polatoğulları isimli başarılı oyuncu, Karadayı dizisinde İbrahim karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerinin en iddialı rolünü elde ettiği şeklinde yorumlar yapılan Diren Polatoğulları, Üç Kuruş dizisinde büyük başarılara imza atacak. Sergileyeceği performansı ile merak edilen ünlü isim, ciddi bir çıkışa da imza atabilir. Aynı zamanda Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi, Diren Polatoğulları için önemli bir fırsat.

Kadroda yer alan bir başka genç isim de Şahin karakterine hayat verecek olan Umutcan Ütebay. Genç oyuncu, Kartal kardeşinin kardeşi Şahin olarak seyirci karşısına çıkacak. Afili Aşk projesinde Sabri karakterine hayat veren oyuncu, bu kez farklı bir tür ile ekranlarda yer alacak.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarında rol alacak olan Umutcan Ütebay, kariyerinde büyük bir çıkışa imza atacak. Her iki genç oyuncu için Üç Kuruş dizisi önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Aslıhan Malbora ve Civan Canova gibi oyuncular da oyuncu kadrosunda bulunmakta.