Üç Kuruş Dizisi Yasak Elma'nın Yokluğunu İyi Değerlendirdi

Show TV ekranları için çekilen ve Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisi dikkat çekici tanıtımlar ve büyük iddialar ile ekranlarda yer almıştı. Fakat sonuç beklentileri karşılayamadı ve dizi reyting oranlarında istediği çıkışı yakalayamadı. Fakat bu hafta biraz yükselişe geçmeyi başardı ve seyirci kitlesi ise bu yükseliş hakkında bazı yorumlarda bulundu. Yasak Elma'nın yeni bölümünün ekranlarda yer almamasının bu durumun asıl sebebi olduğu şeklinde açıklamalar gerçekleşti.

Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelemeyen Yasak Elma Fox TV'nin sevilerek izlenilen dizileri arasında yer alıyor. Bu durumun sebebi ise Yasak Elma dizisinin senaristinin koronavirüse yakalanması olarak açıklanmış ve senariste çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletilmişti. Dizi hayranları Yasak Elma gününde dizinin yeni bölümünü bulamadı ve bu durum hayal kırıklığı ile karşılandı. Kanal ise Yasak Elma'nın yeni bölümü yerine özel bir bölümü izleyici kitlesi ile buluşturdu ve Üç Kuruş dizisi bu durumu değerlendirdi. Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünü ekranlara taşıyamaması sebebiyle izlenme oranlarında bir yükseliş yaşadı.

Üç Kuruş dizisi ise ekranlarda yer aldığı ilk günden bu yana izlenme oranlarında bir türlü istenilen çıkışı yakalayamıyor ve düşüşe geçiyordu. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü ortalamanın üzerine çıkmayı başardı ve tüm izleyicilerde 5. olarak adından söz ettirdi. Seyirci grubu ise Üç Kuruş’un bu başarısı ile ilgili yorumlarda bulundu ve Yasak Elma'nın yeni bölümünün ekranlara gelmemesinin bu durumun sebebi olduğu yönünde açıklamalar yapıldı.

Üç Kuruş’un tersine Medyapım tarafından çekilerek ekranlarda yer alan Yasak Elma dizisi izlenme oranlarında başarısını sürdürüyor fakat bazı zamanlarda düşüşler yaşıyor. Bu durum ise Yasak Elma'nın tekrardan yükselmesini engelleyemiyor ve dizi düştüğü yerden kalkıyor.