13 Milyon Emekliye Çifte Ek Ödeme Başladı, Başvuru Yapan Emekli Hemen Alacak

13 Milyon Emekliye Çifte Ek Ödeme Başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Ülkemizde milyonlarca emekliyi etkileyen çok önemli gelişmeler oldu. Emekli maaşını bankalar aracılığıyla alan vatandaşların hem promosyon hem de nakit avans limitinden hızlı bir şekilde yararlanabilmeleri için bu kampanyanın başlatıldığı öğrenildi.

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla başvuran her bir emeklimiz 750 TL nakit promosyon hemen alıyor. Ayrıca emeklilere uygulanması halinde 6 bin liraya kadar nakit avans verilebileceği ve taksitle geri ödenebileceği bildirildi. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya götürmeleri ve 3 yıllık maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerektiği bildirildi.

7500 TL Kredi+750 TL Promosyon

13 Milyon Emekliye Çifte Ek Ödeme Başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla emekli olan vatandaşların avans limiti almak istemeleri halinde internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde başvurabilecekleri, nakit ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılandığı ve çekilmiş olan paranın taksitler halinde ödenebileceği açıklandı.

Size emekli maaşı veren bankadaki hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve internet bankacılığı şifrenizle mobil uygulamaya giriş yaparak talep edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan emekli maaşı alan vatandaşların 3 yıl süreyle kendi bankalarından emekli maaşı almayı taahhüt etmeleri halinde, banka bu kişilere 750 TL emekli maaşı promosyon fırsatı da sunuyor.

Ayrıca emekli olmak için gün sayanlara nakit avans verilebileceği kaydedildi. Bu anlamda emekli olmayı bekleyenlerin başvurusu ile internet üzerinden emekli aylığı bekleyenlere 3 maaşın nakit avans ödemesinin verileceği belirtildi. 3 maaş için nakit avans 7.500 TL alabilecekler. Geri ödemesini ise taksitler halinde yapabilecekler.