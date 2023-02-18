6-10-12-16 BİN TL ödeme verilecek: TC kimlik ile istediğiniz limitleri alın!

Tc Kimlik numaranız üzerinden 6 ve 16000 TL arasında nakit kredi ödemesi alacak olan kişilere duyuru paylaşıldı. İhtiyaç kredisi olarak hızlı bir şekilde nakit kredisi ödemesi alacak olan vatandaşların düşük limitlerde kredi kullanabilmeleri için kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi işlemleri hemen gerçekleştiriliyor.

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar hemen ödeme alabiliyor.

6-10-12-16 BİN TL ödeme

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı birşekilde bankalara gitmeden işlem yapabilirsiniz. Bankalara gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve yeni Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, istedikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedirler.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başlatılacak olan bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi ödemeleri verilecektir. Akbank Direkt uygulaması haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar SMS atarak ta, diledikleri zaman başvuru yapabiliyor. 6-10-12-16 BİN TL Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulamada, kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda bu bankadan, direk kredi kullanabilmektedir.