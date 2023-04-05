Üç Kız Kardeş Türkan'ın Hayati Tehlikesi Var

Dün akşam 44. bölümünü yayınlayarak çok heyecanlı bir bölümü ekranlara taşıyan Üç Kız Kardeş dizisi magazin gündeminde çok konuşuldu. Salı akşamlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Üç Kız Kardeş, Kanal D ekranlarında hayranları karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolde Berker Güven ve Özgü Kaya gibi çok başarılı 2 oyuncunun yer aldığı dizi hareketli anları sahneledi ve 45. bölümü ile gündemde yer aldı.

Projenin yeni bölümü yayınlanmadan önce seyirci kitlesi ile paylaşılan tanıtım videosunda Rüçhan'ın çıldırdığı anlar gösteriliyordu. Yeni bölümde de bu anlara sıklıkla tanıklık edildi. Diğer taraftan Türkan'ın çığlıkları yükseldi ve 11 Nisan akşamında sonraki bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Seyirci grubu çok heyecanlı geçen 44. bölüm sonrasında 11 Nisan akşamını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Projenin bölüm finali ardından dizinin 45. bölüm fragmanı da yayınlandı ve Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ın canına kastettikleri görüldü.

Bir adamın Türkan'ın evine girdiği, camı çerçeveye her şeyi kırdıktan sonra Türkan'ın canına kastettiği şeklinde sahneler fragmanda yayınlandı. Bunun yanı sıra Rüçhan'ın Sevilay'ı evinde yarı çıplak bir şekilde sabahlıkla görmesi sonrasında deliye döndüğü de projeye damga vuran sahneler arasında yer aldı. Rüçhan karakterinin Sevilay'ı döve döve sokağa atması ve daha sonra Mesut'un kardeşinin ortaya çıkması çok konuşulacak. Mesut'un kardeşini evlat edinen ailenin yanına doğru yola çıkması da projede dikkat çeken bir nokta oldu.

Dram yüklü hikayesi ile sezona damga vuran Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi dün akşam 44. bölümünü izleyici ile buluşturdu ve Kanal D ekranlarında yayın ömrüne devam etti. Seyirci grubu 44. bölüm sonrasında 45. bölümde neler yaşanacağını araştırdı. Oldukça heyecanlı sahneler ve yeni bölümler ile seyirci grubunu ekranı kilitlemeye devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin 45. bölümü 11 Nisan akşamında yayınlanacak.