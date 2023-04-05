Milli Emlak'tan 11.250,00 TL teminat bedeliyle son dakika arazi fırsatı! Bu tarihi sakın kaçırmayın!

Bu tarihi sakın kaçırmayın! Milli Emlak'tan 11.250,00 TL teminat bedeliyle son dakika arazi fırsatı! Özellikle son zamanlarda yatırım yapılması amacıyla kişilerin hazine arazi alması ve bu kapsamda da özellikle arsa fiyatlarına bakmaları nedeniyle araştırmaların devam edilmesi de görülen etkilerden olmaktadır bu kapsamda milli emlak satış yapacağını belirterek ödemelerin hangi yerlere olacağı ile ilgili sonuçların belirtilmesi ve bu sonuçlar kapsamında da belirtilen bölgelerde alımların gerçekleştirilmesi gibi çeşitli noktalarda belirtilecek olan kullanımların sağlanması kapsamında düzenlemelerin elde edileceğini de duyurdu.

Özellikle yapılacak olan duyurular kapsamında hazine arazi almak isteyen kişilerin bu arazileri alabilecekleri düzenlemelerin getirildiği bildirilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda da yardımcı olunduğu belirtildi. Neticede yapılacak olan işlemler kapsamında tamamlanan bu oluşumlar sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden kullanımların sağlanması mümkün hale getirildi.

Milli emlak tarafından sunulan bu hazine arazi listeleri kişiler tarafından da dikkatli bir şekilde incelenerek alımların sağlanması konusunda desteklerin alınması sağlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesinde katkı sağladığı da bildirilmektedir. Özellikle yapılan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden çözüm önerilerinin getirilmesi mümkün hale gelerek işlemlerin tamamlanması mümkün olmaktadır. Özellikle arazilerin alınması ve daha sonrasında bu arazilerin etkili bir şekilde kullanılması sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden olabilir. Yapılacak olan işlemler sonrasında sorunların da en aza indirilmesi mümkündür.

Milli Emlak, Bursa'daki Araziyi Satışa Çıkardı!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlanan ihale ilanları arasında yer alan Bursa'daki arazi, yatırımcıların merakla beklediği bir diğer fırsat oldu. Özellikle arsa veya arazi yatırımı yapmak isteyenlerin arama motorlarında sık sık araştırdığı Nisan 2023 ihale ilanları, resmi web sitesi üzerinden peş peşe yayımlanıyor ve yatırımcılara cazip avantajlar sunuyor. Satışa çıkarılan arsa ve araziler, KDV'den de muaf tutuluyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satışa çıkardığı arazi, Bursa Yenişehir'de bulunuyor ve yatırımcılar için birçok fırsat sunuyor. Söz konusu arazi ile ilgili detaylara göre, yüz ölçümü 826,63 metrekare olarak açıklandı. Milli Emlak tarafından belirlenen satış ihalesi tarihi ise 28 Nisan 2023.

Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyenlerin Milli Emlak tarafından satışa sunulan bu arazi için ilgilerini en kısa sürede göstermeleri gerekiyor. Yatırımcılar, bu fırsatı kaçırmadan Milli Emlak'ın resmi internet sitesindeki ilgili ihale ilanlarına başvuru yapabilirler.

Unutmayın, arsa ve arazi yatırımları uzun vadede kazandıran yatırımlardan biridir ve Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan araziler, yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır.

İşte Milli Emlak Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki ihale ilanı...

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺45.000,00

Teminat Bedeli ₺11.250,00

Uygun Yüzölçümü 826,63 m²

İhale Tarihi 28/04/2023

İhale Saati 10:00

İhale Yeri -

İletişim Adresi http://bursa.csb.gov.tr/

Telefon (224) 773 00 94

Taşınmaz No 16170101179

Pafta/Ada/Parsel H.22.b.19.b/135/75

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 826,63 m²

Hazine Hissesi -

Satılacak Yüzölçümü -

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