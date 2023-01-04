Üç Kız Kardeş Somer Çileden Çıktı

Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında salı akşamlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor ve her yeni bölümüyle seyirci grubunun dikkatini çekiyor. Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi ekranlara taşıdığı 33. yeni bölümüyle yayınlandığı akşamın en çok izlenen dizi projesi oldu ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Dizi, bu haftaki bölümünde seyirci grubuna duygusal alanlar yaşattı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Mine karakteri Somer'in evi terk ettiğini öğrenmesi sonrasında bu durumu fırsat bildi ve kızı Kiraz’ı alarak beraber dağ evine doğru yola çıkmaya başladı. Diğer taraftan Sevilay ile Özer arasındaki ilişki de Nesrin tarafından öğrenildi ve bu durumun projenin sonraki zamanlarına göstereceği etki merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünün final anında ise Somer, Türkan ile Mustafa arasında geçen konuşmaya tanıklık etti ve bu durum yayınlanan dizisinin en çok konuşulan sahnesi olarak dikkat çekti.

Seyirci grubu Üç Kız Kardeş isimli yapımın 34. bölümünün tanıtımını izleyince merak doldu ve dizi hakkında heyecan yaşamaya başladı. Mustafa karakterinin Türkan'a söyledikleri ardından Somer çılgına döndü ve Mustafa'ya iyi bir dayak attı. Bunun yanı sıra Rüçhan, Özer ile Sevilay'ın ilişkisini ayan Beyan gördü ve Türkan'ı Sevilay ile iş yapmaması için sıkıştırdı. Nesrin ve Sadık da Dönüş’ün ne yapacağını öğrenmesi sonrasında duyduklarına inanamadı.

Yapımcılığı İnci Gündoğdu ve Ali Gündoğdu tarafından üstlenilen ve yapımı Süreç Film imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu, Almila Ada, Tayfun Eraslan, Veda Yurtsever, Nazlı Senem Ünal, Benian Dönmez, Murat Çiğdemli, Vural Şahanoğlu, Demircan Kaçel, Emre kıvılcım, Hakan Atalay, Ayça İnce, Güldestan Yüce ve Eren Öner gibi birbirinden başarılı isimler oyunculuk performansı sergiliyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizi projesinde birbirine çok bağlı olan Derya, Dönüş ve Türkan isimli kız kardeşlerin hikayesi ekranlarda yayınlanıyor. Bunu yanı sıra Üç Kız Kardeş isimli sevilen dizinin senaryosu da Nilüfer Özçelik ile Sevgi Yılmaz tarafından kaleme alınıyor. Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi projesinde kardeşlik ve aile bağları anlatılıyor ve sıcak samimi aile öyküsü izleyici grubunun beğenisini kazanıyor.

Berker Güven 7 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir ve lisans eğitimi İstanbul Bilgi Üniversitesi sinema televizyon bölümünde gerçekleştirmiştir. Ünlü oyuncu 2017 senesinde gösterime giren Babam isimli film projesinde Melisa Şenolsun ve Çetin Tekindor ile başrolde yer almıştır. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Vatanım Sensin ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de güçlü bir oyunculuk performansı sergilemiştir.