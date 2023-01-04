Hayal Kırıklığı Yaşamak Çocukların Benlik Algısını Geliştiriyor

Her ne kadar anne babalar çocuklarını dünya üzerinde bulunan bütün kötülüklerden korumak istese de bu durum çok gerçekçi olmamaktadır. Bütün çocuklar zaman içerisinde kendi paylarına düşen kalp ağrılarını ve yaraları alacaklardır. Özellikle ebeveynler için bu durum izlemesi zor olan duygusal yaralar olsa da çocuğunuzun büyümesi için bu gerekli bir parçadır. Hayatın iniş ve çıkışlarını benlik algısını geliştirebilmek, iyi olduğumuz konuların farkında olabilmek, bunları kullanabilmek ve özgüven sahibi olmak için tecrübe etmemiz gerekmektedir. Elbette bu durum anne babaların çocuklarını korumamaları anlamına gelmemektedir. Çocuk 5-8 yaşlarına geldiği zaman yeni zorlukları idare etmeye hazır bir durum almaktadır ve çocukların başarının garanti olmadığı etkinlikler deneyebilme fırsatına sahip olmaları da gereklidir. Hayal kırıklığını çocuğun mizacı da nasıl yaşayacağını etkilemektedir.

Dünya bazı zamanlarda çocuğunuzun yanında değilmiş gibi görünse de bu durumdan ders almak mümkündür. Çocuğunuza yapacağınız açık hava doğum günü partisi yağmurun azizliğine uğrayabilir, sinemaya gittiğinizde bilet kalmayabilir ve çocuğunuzun en sevdiği takım finalde yenilebilir. Böyle durumlar anne babaları her ne kadar çok üzse de başarısızlığa uğramış ya da hayal kırıklığı yaşamış durumlardan alınacak olan dersler vardır.

Bir anne baba için çocuklarının önemli gördüğü biri tarafından yüzüstü bırakılması oldukça olumsuz bir durumdur. Örneğin oğlunuzu maça götürme sözü veren dayısının sözünden dönmesi ya da kızınızın en iyi arkadaşının evine farklı birini çağırması durumunda çocuğunuz büyük bir üzüntü yaşayacaktır. Her ne kadar bu durum zor olsa da çocuğunuzun acıyı hissetmesi için bu duruma izin vermeniz gerekmektedir. Her çocuğunun farklı olduğunun bilincinde olarak onların duygularını kabul edip tanımak ve olası çözümler ile ilgili konuşabileceğiniz bir fırsat yaratmak yapılabilecek olan en iyi şey olmaktadır.

Çocuklar her zaman ellerinden geleni yapmaları gerektiğini bilir ve buna göre davranır. Ancak bazı zamanlarda çocuklar yeteri kadar çaba sarf etmeden pozitif sonuçlar elde etmeyi ister. Çocukların tembelleşmeye olan yatkınlıkları ev ödevlerini acele bir şekilde yaptıkları için çıkan basit hatalar veya çok hızlı bir şekilde diş fırçalama tekniklerinin kullanılması sebebiyle diş sağlıklarına tehlikeye atmaları ortaya çıkmaktadır.

Bir hata yapıldığı zaman bu bir yetişkin bir insan olsa bile kendimize kızmamız da kolay bir durum olmamaktadır. Okul maçında topu dışarı atmak ve dans gösterisi sırasında adım atlamak gibi durumlar çocuğunuz için özgüven yıkıcı durumlar haline gelebilir. Bu sebeple örnekler ile yol göstermek mantıklı olacaktır. Bir işin teslim tarihini kaçırdığınız zaman ya da kaza ile yemeği yaptığınız zaman kendinize yüklenirseniz çocuğunuza hata yapmanın iyi bir şey olmadığının mesajını verirsiniz. Bunun yerine kendinizi nasıl affettiğinizi, ileriye baktığınızı ve hatalarınızdan öğrendiğinizi çocuklarınıza göstermeniz gerekmektedir. Bu şekilde hatalarından ders almayı öğrenecek olan çocuklar da kendi hayatlarında ileriye bakmaları gerektiğinin farkında olacaktır.