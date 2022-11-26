İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan diziye izleyiciler yoğun ilgi gösteriyor. Ancak ortaya atılan son iddia ortaya çıkacak. İclal Aydın, Reha Özcan ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizi Aralık ayında final yaparak ekranlardaki macerasını sona erdirecek.

Üç Kız Kardeş seyircisine kazan kaldırtacak karar! Kurban seçip biletini çat diye kestiler. Salı akşamları Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Üç Kız Kardeş için karar verildi. Finali beklenen diziyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Önemli isimleri kadrosunda barından dizi için final yolu gözüktü. Son dönemde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle rekabete giren dizinin gelecek için kaygılı olduğu ve bu yüzden final kararı aldığı söyleniyor. Gelişmeleri izleyicilerle birlikte biz de takip edeceğiz.

FİNAL YAPIYOR

Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili olağandışı bir karar alındı. Söylentilere göre dizi ekran macerasını bitiriyor.

REYTİNGLERİ SON DERECE İYİ...

Üç Kız Kardeş salı akşamları Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle rekabetini sürdürüyordu ve gayet başarılıydı.

ŞOKE EDEN KARAR

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan diziye izleyiciler yoğun ilgi gösteriyor. Ancak ortaya atılan son iddia ortaya çıkacak.

VE KARAR VERİLDİ

İclal Aydın, Reha Özcan ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizi Aralık ayında final yapacak. İzleyicisi ise büyük bir şok geçirecek.

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