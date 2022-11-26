Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçında şoke eden şiddet! Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı

Voleybol Ligi’nde oynanan Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçında yaşanan olay Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.

Spor 26.11.2022 - 16:40 26.11.2022 - 16:42 Alp Eren
Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçında şoke eden şiddet! Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın baş antrenörü Zoran Terzic, maç sırasında Buse Ünal’a bir şeyler anlatırken şiddette bulundu. Fenerbahçe taraftarları, Terzic’in yaptığı bu harekete sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları: “Terzic’in Buse’ye yaptığı hareketi açıklayabilecek biri var mı? Bu adamı hala takımda tutan bu yönetim kulübün rezil olmasını istiyordur. Başka açıklaması yok”

“Şu Terzic'in yaptığı şiddete, mobbing’e bakın! Bu adam takımı şampiyon yapsa ne olacak? Adam gibi davranmadıktan sonra!..”

“Bu hareketi asla kabul etmiyorum… Kadına şiddeti asla ama asla kabul etmiyorum”

“Sayın başkan bu sözün arkasında durun ve kadın voleybol maçında Terzic’in Buse’ye yaptığı harekete göz yummayın. Yeter artık herkesin nefret ettiği bu adamı kovun, hem bizi hem de oyuncuları kurtarın bu adamdan”

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“Terzic’in eski tip, sert bir hoca olduğu belli de bu kabul edilemez. Maçta kimse farkında değil gibi… Ya da alıştılar bilmiyorum!”

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