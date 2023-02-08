Üç Kız Kardeş Set Pozları İle En Beğenilenler Arasında Set Paylaşımları Nefes Kesiyor!

Kanal D ekranlarının en başarılı projelerinden bir tanesi olan Üç Kız Kardeş her hafta hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor ve oldukça büyük reytingler getirmeyi başarıyor. Kanal d'nin en güçlü projelerinden bir tanesi olan Üç Kız Kardeş hem oyuncuları hem hikâyesi hem de oluşturduğu hayran kitlesi ile oldukça popüler bir dizi haline geldi. İclal Aydın'ın kendi yazdığı ve kendi oynadığı bir proje olan ve hayranlarının da sıkı takip ettiği bu proje oldukça başarılı bir seviyeye yükselmeyi başardı.

Yayınlandığı ilk günden beri hayranların oldukça ilgi gösterdiği ve 2. sezonuna yükselen dizide oldukça popüler bir hayat hikâyesi de anlatılıyor. Aydın'ın romanının olan üç kız kardeş projesinde kendisinin de oynaması hayranlarının dikkatini çeken bir ayrıntı olurken başrollerin uyumu da dizinin başarısında büyük rol oynuyor.

İkilinin uyumu Dikkat Çekiyor

Özgü Kaya ve Berker Güven gibi popüler oyuncuların yer aldığı ve ikilinin uyumunun çok sevildiği proje her hafta reytinglerde üst sıralarda yerini almayı başarıyor. Set paylaşımları olarak da dikkat çeken ve en eğlenceli en pozitif paylaşımları veren proje oldukça iddialı gözüküyor. Özgü Kaya ve Berker Güven ikilisinin mutlu pozları ve paylaşımları dizinin heyecanlı bölümleri arasında yer alsa da hayranları bu ikilinin her hafta ne yapacağı konusunda hayli merak ediyor.

Öte yandan Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın performansı da hayranların gözdesi olmaya devam ediyor. Hikâye ve yapımcı olarak çok beğenilen proje geçen Şubat yıl ayında ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Dünden bugüne katlanan seyircisi hayranları vereydin kitlesiyle başarılı bulunan projede İclal Aydın Özgür Kaya ve Berker Güven karakterlerinin büyük başarısı da göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir başarı elde ettiriyor.