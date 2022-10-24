Üç Kız Kardeş Dizisine Rakip Bir Dram Projesi Geliyor

Reyting tablosu salı akşamlarında yayınlanan dizilerin elde ettiği sonuçlar ile önümüzdeki günlerde değişecek. Yeni yapımlar yeni sezonda oyuncu kadrosu ve hikayeleri ile dikkat çekerken yeni projeler de ekranlarda yayın hayatına başlayacak. Dizi geçidi bazı günlerde 5-6 dizinin rekabeti ile yaşanıyor ve seyirci grubu da birbirinden başarılı diziler varsa seçim yapmak konusunda zorluk yaşıyor.

Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi salı akşamlarında 2 sezondur ekranlarda yer alıyor ve yeni bölümlerini seyirci karşısına çıkarıyor. Diğer taraftan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi projesi ise kısa süre önce yayın hayatına başlamıştı. Bazı haftalarda Üç Kız Kardeş dizisi rakibi olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine tahtı kaptırsa da daha sonra yeniden zirvenin sahibi olmayı başarmıştı. Sıkı bir rekabet iki dizi arasında devam ederken Show TV projesi olan Baba ise oldukça düşük sonuçlar elde etti ve dişli olan rakiplerine yetişmeyi başaramadı.

Bu tablonun değişme ihtimali ise önümüzdeki günlerde yüksek olarak yorumlanıyor. Yeni sezonda iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan Yürek Çıkmazı isimli dizi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayarak izleyiciyle buluşacak. Projenin yayın tarihinin açıklanması ile birlikte salı akşamlarında zorlu bir rekabetin yaşanacağı yönünde tahminler yapılıyor. Yürek Çıkmazı dizisinde İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz ve Ayça Bingöl gibi birbirinden başarılı oyuncular performans sergileyecek. 1 Kasım salı akşamında ağır bir dram hikayesi olarak 1. bölümü ile ekranlarda olacak olan dizi tanıtımı ile dikkatleri üzerine çekti. Projede acılı bir hayat hikayesi anlatılacak ve bu hayat hikayesi bir kadını ölüme götürecek.

Yürek Çıkmazı dizisinin tanıtımı seyirci kitlesini çok etkiledi ve seyirci grubunu sarsacak bir senaryonun gelmekte olduğu düşünüldü. Yürek Çıkmazı dizisi Atıke Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanarak bir aile dramı olarak seyirci karşısına çıkacak. Yoplumda yaşanan kadına şiddet olaylarının perde arkası da Yürek Çıkmazı dizisinde anlatılacak. Kişilik bozukluğu, şiddet, pişmanlık ve alkolizm gibi durumların uçuruma sürüklediği bir adam, tırnakları ile hayata tutunmaya çalışan bir kadın ve çocukların gerçek hayat hikayesi yeni dizide anlatılacak.

Yürek Çıkmazı ismi ile televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi projesi TRT 1 ekranlarının iddialı projeleri arasında gösterildi ve dizinin elde edeceği reyting sonuçları merak konusu oldu. Yayınlanan tanıtım fragmanı sonrasında sosyal medya hesaplarından da dizi hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Bir grup izleyici başrol oyuncuları olan İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz'un kimyalarının yüksek olmadığını belirtirken oyuncu seçimlerinin daha farklı yapılabileceğini savundu.

Kanalın çok konuşulan projelerin arasına bir yeni dizi daha eklendi ve başrollerde Mesut Akusta, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz ve Ayça Bingöl'ün bulunduğu Yürek Çıkmazı isimli diziden ilk fragman seyirci ile buluşarak dikkat çekti. Yürek Çıkmazı tecrübeli bir oyuncu kadrosuna sahip olarak kadınlar hakkında etkileyici bir hikayeyi ekranlarda yayınlayacak.