Sıfırıncı Gün Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Sıfırıncı Gün Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

TV8 yeni sezonda farklı projeleri izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler titiz bir şekilde takip ediliyor. Yeni sezonda Tuzak isimli dizi projesi ile beraber Yazgı isimli yapım da beğeni toplamıştı. Kanalda Sıfırıncı Gün isimli dizi projesi için heyecanın dorukta olduğu öğrenildi. Dizinin yayın gününün ortaya çıkması ve detayların öğrenilmesi ile beraber ilgi artış gösterdi. Sizler için haberimizin devamında Sıfırıncı Gün ismi ile yayınlanacak olan yeni dizi projesi ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Genç ve usta isimleri bir araya getiren Sıfırıncı Gün isimli yeni dizi projesinde Damla Colbay, Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Esra Ruşen, Uğur Uzunel, Turgay Tanülkü, Savaş Özdemir ve Çağla Irmak gibi başarılı isimler rol alıyor.

Sıfırıncı Gün isimli televizyon dizisi projesinde polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesi anlatılıyor ve dizi bu şekilde izleyici karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor. Projenin senaryosu Atasay Koç tarafından yazılırken dizinin yönetmenliğinin ise Süleyman Mert Özdemir tarafından yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Dizinin hikayesinin yurt dışında başlayacak olması sebebiyle dizi oyuncuları ve ekip Amerika Birleşik Devletleri ile Arnavutluk'a gidecek.

Televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya’nın iddialı bir dizisinin geleceğini belirtmiş ve bu dizinin Sıfırıncı Gün isimli proje olduğunu açıklamıştı. Projenin yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da dikkat çekecek bir yapım olduğuna vurguda bulunan Sina Koloğlu dizinin aksiyon sahneleriyle öne çıkacağını ifade etmişti. Yeni dizi hakkında elde edilen son bilgilere göre seyirci grubu Sıfırıncı Gün isimli TV8 projesi ile kısa süre içerisinde buluşacak.

Çekimlere başlayan oyuncu kadrosu bir araya geldi ve sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Oyuncu grubu sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ile beraber hazırlıklarını tamamladıklarını gözler önüne serdi ve bu şekilde çekimlerin başladığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya geçtiğimiz günlerde de bir fotoğraf yansımış ve oyuncuların atış talimi yaptıkları anlarda bazı kareler çekilmişti. Oyuncular dizide yer alacak olan aksiyon sahnesi öncesinde bir eğitimden geçti ve Berk Cankat ile yönetmen Mert Özdemir bu anları paylaşmayı ihmal etmedi. Sizler için haberimizin devamında Sıfırıncı Gün isimli dizi hakkında merak edilenleri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Dizide ünlü oyuncu Engin Öztürk bir polise hayat vererek oyunculuk performansı sergileyecek. Oyuncunun dizi hakkında yapmış olduğu duyuru sonrasında çok farklı bir projenin izleyici kitlesini beklediği yönünde yorumlar yapılmıştı. Sıfırıncı Gün isimli dizi projesinin bir bölümü yurtdışında çekilecek ve dizi farklı coğrafyaları içine alan bir hikaye olarak yayın hayatına başlayacak. Dizi suç odaklı olması ve uluslararası polisiye türünde yayınlanacak olma sebebiyle dikkatleri üzerine çekti ve merak konusu oldu. Projenin Türkiye ile birlikte yurtdışında da büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.