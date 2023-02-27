Üç Kız Kardeş Dizisinde Seyircinin Canını Sıkan Bir Durum Var

Bir yıldır ekranlarda olan Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarının sevilen bir yapımı olarak yayın hayatına devam ediyor. İlk bölümünü 2022 senesinde Şubat ayında yayınlayan dizi çok başarılı bir sürece imza atmıştı. Bugüne kadar 38 bölümlü ekranlara getiren dizi ağır bir dram hikayesini izleyici ile buluşturuyordu. Çok yüksek izlenme oranları elde ederek izleyici grubunu büyüleyen Üç Kız Kardeş dizisi milyonları peşinden sürüklemişti.

Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın aynı isimli romandan uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Ayvalık'ta çekimlerini gerçekleştiriyor. Milyonların sevgisini kazanan dizi projesinde İclal Aydın Nesrin isimli karakteri canlandırıyor. Hikayede Özgü Kaya ile Berker Güven ikilisi çok başarılı bir dizi çifti olarak anılıyor ve iki ünlü ismin ekran uyumu beğeni topluyor.

Türkan konusunda ise seyirci grubu ikiye bölünmüş bir durumda bulunuyor. Hayatına Türkan karakterinin Somer olmadan devam etmesi seyirci grubunun en büyük isteği olsa da bu durum her yeni bölümde gerçekleşmiyor. Senaristlerin güçlü bir kadın karakteri yazmasını isteyin seyirci grubu Türkan'ın güçsüz olduğu durumları dizide sevmiyor.

Soner ile Türkan aşkına inanan bir grup seyirci de bulunuyor ve çiftin ilişkilerini devam ettirmelerini savunuyor. Soner karakterinin yapmış olduğu hatalardan arınarak Türkan'ın aşkına sahip çıkmasını arzu eden seyirci grubu çiftin bir ayrılıp bir barışmasından da artık sıkıldı.

Senaristlerin artık bir karar vermesin gerekli olduğunu düşünen seyirci grubu Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterinin de net olmasını istiyor. Türkan'ın Soner ile mutlu bir hikayesinin olması konusunda bir tercih yapılması ya da Türkan'ın tek başına güçlü bir kadın olarak kendisine yeni bir hayat kurmak izleyici kitlesi tarafından bekleniyor.

Romandan uyarlanan bir dizi olarak Üç Kız Kardeş dizisinin kitaba bağlılık konusunda da bazı farklı durumları var.