Ömer Dizisi Ön Yargıları Yok Etti! Seyirci, Gamze ile Ömer Aşkına İnanıyor

Ömer isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında pazartesi akşamlarında yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Dizi projesi önyargıları yıkması noktasında ne kadar önemli bir proje olduğunu her yeni haftada gözler önüne seriyor. Seyirci grubunu aşka inandıran bir hikayenin varlığı Ömer dizisi sayesinde gerçekleşiyor. İzleyici grubu Ömer ile Gamze aşkına sarılarak diziyi takip ediyor ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyor. Sosyal medyada da iki karakterin aşkına destek veriliyor ve bu yönde paylaşımlar yapılıyor.

Eşinden boşanmış ve bir çocuğu bulunan bir kadının kendisinden yaşça küçük ve genç olan bir adamla evlenmesi günümüz toplumsal dünyasında kabul edilen bir durum olarak bilinmiyor. Aileler açısından da böyle bir durumun büyük bir problem yaşatacağı tahmin ediliyor. Elbette Ömer dizisinde Gamze ile Ömer karakterleri çevresinin ne dediğine bakmadı ve kendi hayatlarını yaşamayı tercih ederek isimlerinden söz ettirdi.

Dizi hayranları Gamze ve Ömer'in aşkına inanarak projeyi takip etmeye devam ediyor. Seyirci kitlesi ön yargıları bir kenara bırakarak onların mutlu olduğunu görmek istiyor. Senaryonun ilerleyişine yönelik olarak bazı eleştiriler yapılsa da seyirci grubu genel hikayeyi beğenerek takip ediyor. İlk başta Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ikilisinin nasıl bir dizi çifti olacaklarına dair şüpheler bulunuyordu. Diğer taraftan dizi, yeni bölümlerini yayınlamaya başladıktan sonra çok geniş bir hayran kitlesi Ömer isimli projeyi takip etmeye başladı.

İlk 5 bölümünü geride bırakan söz konusu dizi projesinin yeni bölümünde hangi gelişmelerin yaşanacağı da merak içerisinde bekleniyor. Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın ekran uyumlarının ve enerjilerinin de çok yüksek olması sebebiyle seyirci grubu bu durumdan memnuniyet duyuyor. Diziye dahil olan Simay Barlas da projede Sümeyye karakterini canlandırıyor.