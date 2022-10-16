Üç Kız Kardeş Dizisinde Gözyaşı Arttı! Türkan Boşanmaya Kararlı

Türkan karakteri Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Üç Kız Kardeş isimli dizi projesinde büyük bir yıkım yaşıyor. Yeni bölümde döktüğü gözyaşları ile gündemde yer alan ünlü oyuncu bu performansı ile dizinin reyting oranlarının artmasını sağlayacak. Proje 2. sezonda beklenen reytinglerin altında kalmış fakat önceki hafta başlayan yükselişe devam etmeye de kararlı bir duruş sergilemişti. Seyirci grubu projede dram arttıkça diziye karşı daha yoğun bir ilgi gösteriyor.

Söz konusu dizinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı ve dizinin hikayesinin drama doğru kaydığı görüldü. İzleyici grubu Türkan'ın içinde bulunduğu kriz sebebiyle televizyon ekranlarına daha çok bağlandı ve Türkan'ın evliliğini bitirip bitirmeyeceği merak edildi.

Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen Üç Kız kardeş isimli dizi projesi ekranlarda yer alacak olan yeni bölümü ile merak ediliyor. Seyirci grubundan yayınlanan her yeni bölümü ile tam not alan Üç Kız Kardeş dizisi 22. bölümüyle geceye damga vuracak. Büyük bir yıkım yaşayan Türkan Somer ile olan evliliğini bitirmekte kararlı davranacak. Dizinin fragmanı seyirci grubu arasında büyük bir merak uyandırdı ve dizinin yeni bölümü çok beğenildi. Dizinin tanıtımı Tan Taşçı'nın Yalan isimli parçası ile ekranlarda yer aldı ve bu durum da diziye dair olan merakın artmasını sağladı.

Yapımcılığını İnci Gündoğdu ile Ali Gündoğdu'nun üstlendiği ve yapımını Süreç Film’in gerçekleştirdiği Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında 18 Ekim Salı akşamında izleyici grubu ile buluşacak.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Türkan Somer'e onu unutacağını söylerken etkileyici bir fragman da izleyici gruba karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş dizisi birbirine çok bağlı olan Derya, Türkan ve Dönüş isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor ve proje Kanal D'nin en çok izlenen dizisi olarak yayın hayatına devam ediyor. Dizinin yeni bölümü 18 Ekim akşamında izleyici karşısına çıkacak ve yaşanan gelişmeler ilgi toplayacak. Her yeni bölümü ile seyirci grubunu ekran başına kilitlemeyi başaran dizi projesi sıcak ve samimi bir aile öyküsü ile beğeni topluyor. Diğer bölümlerden farklı olarak projenin yeni bölümünde Özgü Kaya tarafından hayat verilen Türkan karakterinin yaşadığı yıkım yeni bölümün en çok konuşulan konusu olacak. Sizler için haberimizin devamında büyük bir yıkım yaşayacak olan Türkan hakkında detaylı bilgileri ve dizinin yeni bölümü ile ilgili merak edilenleri yazdık

Dizinin fragmanı seyirci grubu arasında büyük bir Merak uyandırdı ve tanıtım Tan Taşçı'nın Yalan isimli parçası ile ekranlarda yer aldı. Oyuncu kadrosunda İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu, Almila Ada, Tayfun Eraslan, Veda Yurtsever, Nazlı Senem Ünal, Yiğit Dikmen, Vural Şahanoğlu, Emre Kıvılcım, Hakan Atalay ve Ayça İnci gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı dizi merak içerisinde takip ediliyor.