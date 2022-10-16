Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Yeni Bölümünde Romantizm Var

BKM imzalı olan ve Show TV ekranlarında ilgiyle takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü tanıtımı yayınlandı ve fragman oldukça dikkat çekti. Sadi karakteri Songül'e “Benim gözüm senden başkasını görmez.” dedi ve bu durum da ikili arasındaki romantizmi giderek arttırdı. Bunun yanı sıra annesinden gelen bir mektubu bulan Araz karakteri de dikkatleri üzerine çekti. Sadi'nin diğer taraftan Songül'ün aracının altında bomba olduğunu görmesi sonrasında ne yapacağı merak edilen bir durum oldu.

Show TV ekranlarında perşembe akşamlarında televizyon ekranlarında yer alan ve seyirci kitlesi ile buluşan dizinin her yeni bölümde heyecan artıyor ve romantik anlar da dizinin yeni bölümünde sergileniyor. Aksiyon ile birlikte romantizmin birlikte yaşandığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban ile Devrim Özkan çok başarılı bir performans sergiliyor. Seyirci kitlesi tarafından çiftin uyumu çok beğeniliyor ve senaristler de iki karakteri öne çıkartarak senaryoda ilerlemek istiyor.

Songül ile Sadi karakterlerinin hikayesi öncelikle çatışma ile başlamış fakat daha sonra birbirlerini anlama dönemi ile devam etmişti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Sadi ile Songül karakterlerinin arasındaki romantizm dozunun oldukça arttığına şahitlik edilecek. Dizinin izlenme oranları oldukça iyi geliyor ve projenin 14. yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor. Perşembe akşamında Show TV ekranlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 14. yeni bölümü yayınlanacak ve romantizm dozu yüksek sahneler hayranları karşısına çıkacak.

Projenin bir önceki yayınlanan bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanmış ve kanal Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü sebebiyle diğer dizilerin ve kanalların önüne geçmeyi başarmıştı. Aşk kıvılcımı Sadi ile Songül arasında alevlenirken Derya ile Kıvanç'ın hikayesinin de nasıl gelişeceği merak ediliyor.

Projenin yeni bölümlerinde aksiyon hız kesmezken romantizm dozu da artış gösteriyor. Projenin seyrini Derya'nın karşısına çıkan Kıvanç'ın nasıl etkileyeceği merak konusu oldu ve konu hakkında bazı tartışmalar gerçekleşti.

Yeni bölümlerinin yanı sıra transfer haberleri ile de gündemde yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesi Show TV'nin iddialı dizileri arasında yer alıyor. Dizi elde ettiği reyting oranları ile dikkat çekerken kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Tolga Güleç sonrasında Pamir Pekin'in de dizinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı öğrenildi ve bu durum dikkat çekti.

Seyirci kitlesinin heyecanını arttıracak olan olaylar ardı ardına yaşanırken Show TV ekranlarında hayranları karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle tartışma konusu oldu. İzlenme oranlarında da başarılı bir performans sergilemekte olan söz konusu dizi kadrosunu güçlendirerek yayın hayatına devam ediyor.

Kadroya dahil olan iki isimle çok konuşulan dizi projesi senaristlerin aldığı bu karar ile adından söz ettirdi. Peki Pamir Pekin kimdir, kaç yaşında ,nereli?

İstanbul'da 31 Mayıs 1979 yılında dünyaya gelen Pamir Pekin Marmara Üniversitesi mezundur.