Üç Kız Kardeş Dizisi Final Yapacak Mı, 3. Sezon Çekilecek Mi?

Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük ses getiren ve ilgileri üzerinde toplayan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarına sevilen bir yapım. Salı akşamlarında vazgeçilmez olan dizi projesi bugüne kadar 45 bölümünü geride bıraktı. 46. yeni bölümünü dizi hayranları ile buluşturmak için hazırlıklarını sürdüren Üç Kız Kardeş isimli dizi projesi için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor.

Ünlü oyuncu İclal Aydın tarafından hayat verilen Nesrin karakteri dizinin yeni bölümünde dikkat çekecek sahnelere imza atacak. Oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş isimli dizi projesinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşiyor. Zorlu geçen kış dönemini bu tatil bölgesinde atlatan dizi ekibi şimdi sezon sonuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Seyirci grubu söz konusu dizinin 3. sezonda da devam edip etmeyeceğini araştırdı ve sorularına yanıt aradı.

Gelecek sezonda da Üç Kız Kardeş dizisinin devam etmesi bekleniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. İzleyici bağlılığı diziye karşı devam ediyor ve senaryo güçlü bir şekilde ekranlarda yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi her yeni haftada iyi reytingler alıyor ve dizi için işler yolunda bir şekilde devam ediyor. 46. yeni bölümüyle 18 Nisan salı akşamında izleyici karşısına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisi magazin gündeminde de adından söz ettirdi. Projenin yeni bölümünde Nesrin ile Soner'in karşı karşıya gelmesi izleyici grubuna çok heyecanlandırdı.

Nesrin ise Somer'i Türkan'ın evinde görüyor ve bu olay karşısında küplere biniyor. Nesrin Türkan'ın Soner ile mutsuz olacağını düşünüyor ve kızını uyarmayı deniyor. Somer'e de kızından uzak durmasını ve bir an önce boşanması gerektiğini söyleyen Nesrin dikkatleri üzerine çekiyor. Nesrin’in bu davranışı karşısında Somer de Nesrin'e tehdit ediyor ve Türkan ile doğacak bebeklerinin yüzünü ona göstermeyeceğini söylüyor.