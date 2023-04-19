Adım Farah Dizisi Yeni Bölümde Sırlar Ortaya Çıkacak

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve çok başarılı iki ismi başrolde oluşturan Adım Farah dizisi izleyici grubunun ilgisini çekmişti. Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi 2 ünlü oyuncuyu partner yapan Adım Farah dizisi özellikle yurt dışında yaşayan Türk dizi hayranları tarafından çok beğenilmişti. Çarşamba akşamlarının alternatif bir dizisi olarak yayın hayatına devam eden Adım Farah isimli proje oyuncu kadrosu ile beraber hikayede ilgi topluyor. Bunun yanı sıra dizide başrol oyuncuları ile birlikte yan karakterlerin de çok önemli olması öne çıkan bir nokta olarak yorumlanıyor. Dizi yan karakterlere de özgü bir hikaye izleyici karşısına çıkarak Adım Farah dizisine karşı duyulan heyecanı arttırıyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 7 bölümünü geride bırakan Adım Farah dizisi 8. yeni bölümü ile dizi hayranları karşısına çıkacak.

Söz konusu dizi projesinin 8 yeni bölümü ise 19 Nisan Çarşamba Akşamında Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bu bölümde bazı sırlar ortaya çıkacak ve seyirci grubu dizinin 8. bölümünde yer alan bazı sahneleri unutmakta zorlanacak. Yeni bölümü öncesinde hikayede büyük bir kırılmanın yaşanacağı öğrenildi ve projenin yeni bölümü ile ilgili bazı detaylara ulaşıldı. Sizler için haberinizin devamında 7 bölümünü geride bırakan ve 8. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarına yapan Adım Farah dizisi hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Ali Galip tarafından verilen Mehmet başkomiseri öldürme emri Tahir için zor bir görev olacak ve Tahir bu durumu kabul etmekte zorluk yaşayacak. Bununla birlikte Tahir için yeni hayata başlamanın anahtarı da Mehmet'ten kurtulmak olacak. Kafasında olan bu ikilemle mücadele eden Tahir farklı bir alemde yaşayacak. Farah ise çok başka duyguları ile mücadele etme durumunda kalacak ve Tahir’e karşı kapıldığını fark edecek.