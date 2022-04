Üç Kız Kardeş Dizisi Birincilik Koltuğunu Kaybetti

Salı akşamlarında yeni bölümleri ile seyirci kitlesi ile buluşmaya devam eden diziler arasında bulunan Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizi projesi son haftalarda çok iyi bir yükselişe imzasını atmıştı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan proje, Destan isimli başarılı dizinin de önüne geçmiş ve büyük başarılara imzasını atmıştı. Oyuncu kadrosu kadar etkileyici hikayesi ile de milyonlarca dizi hayranını ekrana taşımaya devam eden Üç Kız Kardeş dizisi son bölümü ile elde ettiği sonuçlar sebebi ile hayal kırıklığına uğrattı.

Survivor All Star yarışması ise 5 Nisan salı akşamında üstün geldi ve elde edilen sonuç dikkat çekici olarak yorumlandı. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star programı tüm kategorilerde birincilik koltuğuna oturdu ve ilk sıraya adını yazdırdı. Diğer taraftan Survivor All Star isimli olan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan program birincilik koltuğuna oturarak Üç Kız Kardeş isimli gözde diziyi de ikinci sıraya indirmiş oldu.

Bu hafta listeyi ikinci sırada tamamlayan ve Kanal D ekranlarında seyircisi karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi tüm izleyici gruplarında çok iyi sonuçlar alıyordu. Diğer taraftan ATV dizisi olan ve sezon başından bu yana etkileyici bir başarı grafiği izleyen Destan dizisi eskiye göre daha fazla reyting düşüşü yaşadı. Selim Bayraktar, Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi sevilen oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizi, dekorlarından aksesuarlarına, oyuncu kadrosundan etkileyici hikayesine ve prodüksiyon özelliklerine kadar beğeni topluyor.

Destan dizisi bu zamana kadar iyi sonuçlar alınması ve yüksek bütçeli bir yapım olması ile bilinen bir yapım olarak görülüyordu. Zirveden daha da uzaklaşan Destan dizisi ilerleyen haftalarda yaşanacak olan gelişmeler ile merak konusu oldu.