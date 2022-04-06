AKBANK Duyuru Yaptı! 1 Kuruş Faiz Almadan İhtiyaç Kredisi Değil Borç Para Fırsatı Sunuyor

Bu Banka 1 Kuruş Faiz Almadan İhtiyaç Kredisi Değil Borç Para Fırsatı Sunuyor. İhtiyaç kredisi ile ihtiyaç duyan vatandaşların yapmış oldukları araştırmaları Akbank tarafından mantıklı ve makul bir cevap geldi. Bu banka kredi değil de adeta borç para dağıtıyor. Detaylar çok daha fazlası haberimizde...

Akbank'tan Sıfır Faiz ve Sıfır Maliyetle İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Belli bir limite kadar geçerli olacak borç para niteliğindeki Akbank kampanyalı kredi paketi, bankadan kredi alacak olan vatandaşlar açısından bir açıklamada bulunan Akbank, 0 maliyet ve 0 faiz oranı ile kullanılabilecek olan ihtiyaç kredisinin özelliklerini tek tek açıkladı.

Akbank Tarafından Sunulan Sıfır Faizle Sıfır Maliyetli Kredi Kampanyasından Faydalanmak İçin;

Akbank müşterisi olmamış olmak gerekir. Yani istekliler, ilk etapta banka müşterisi olma aşamalarını tamamlamaları gerekir ve daha sonrasında ise sıfır faizli kredi avantajından faydalanacaklar.

Akbank kredi kullanıp açıklamasında ise sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank mobil uygulamasının mobil cihazlara indirildikten sonra ‘Akbanklı olmak istiyorum’ butonu üzerinden ilerlemek suretiyle ilk kez ve uzaktan Akbanklı olma sürecinin tamamlanması ile beraber bu kampanyadan faydalanmaları mümkündür.

Akbank Masrafsız ve Faizsiz Kredi Paketi Özellikleri Neler?

· Akbank'tan çekilecek kredinin geri ödemesi 12 aylık vade seçeneğinde oluşturulmuştur,

· Müşteriler, en çok faizsiz 7.500 TL'ye kadar kredi çekebilir,

· Akbank İhtiyaç kredisinde sıfır faiz ve sıfır maliyet esası söz konusudur