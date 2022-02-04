TV8 Yeni Dizisini Açıkladı! 3. Proje Geliyor

Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı TV8 kanalını satın aldığı sırada bir eğlence kanalı olması yönünde iddialar bulunuyordu. Ünlü televizyoncu bunu kısmen başardı ancak diziler konusunda ise bir süre beklemede kalmıştı. Son dönemde ise diziler konusuna daha çok ağırlık vermeye başlayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni dizi haberi ile adından söz ettirdi.

Yayınlandığı ilk dönemde ekranlara damga vuran ve büyük beğeni toplayan O Ses Türkiye yarışması son sezonda ise eski havasında olmamıştı. Buna rağmen Survivor All Star 2022 isimli yarışma programı kanalın kurtarıcısı olarak önemli bir rol üstleniyor. Dram yapımı olan Doğduğun Ev Kaderindir ise geçtiğimiz sezonda final yapmış ve Kırmızı Oda kanalın tek dizisi olarak yayın hayatına devam etmişti.

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı'nın dizilere daha çok önem verme kararı alması sonrasında iki yeni proje haberine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Canım Annem isimli günlük dizinin TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklanmış ve izleyici kitlesi yapılan bu açıklama sonrasında detaylı bir araştırma gerçekleştirmişti. Söz konusu dizinin çekimlerine devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve yayınlanan tanıtımlar da dikkat çekti. Dizide izleyici kitlesinin yüreğini ısıtacak bir yapımın ekranlara getirileceği konuşuluyor.

TV8 ekranlarının ikinci sürprizi ise ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisi olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun Alina Boz ile başrolünde yer alacağı Süslü Korkuluk isimli dizi, tanıtım videosu ile ilgi çekti ve bölümleri ile merak konusu oldu. Ürojenin ilk tanıtımının yılbaşı itibariyle yayınlanması ve izleyici kitlesinden büyük ilgi çekmesi beğeni toplamıştı. Alina Boz ve Çağatay Ulusoy gibi iki genç oyuncunun Süslü Korkuluk dizisinde başrolde bulunması projenin sosyal medyada da çok konuşulmasını sağladı ve dizi dikkat çekti.

Kanalda yayınlanacak olan 3. dizinin ise Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizi olduğu öğrenildi ve dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Projenin isminden de anlaşılacağı üzere hikayede anne ve çocuk üzerinde odaklanacak ve bu şekilde izleyici kitlesi ile buluşacağı tahmin ediliyor.