Garanti Bankası Nakit İsteyenlere 7000 TL Verecek, Bankaya Başvuru Yapmadan Hesaba Atılacak

Garanti Bankası acil Para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanya duyurularında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi başvurusunu yapabilecekleri yeni bir kredi kampanyası hazırladı.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra hızlı bir şekilde Kredi onayını alabilecek ve banka üzerinden kredinizi kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar son yapılan kampanya olan 7000 TL nakit kredi kampanyasına katılarak istedikleri zaman acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirler.

36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu krediler de banka şubelerine giderek başvuru yapmak istemeyen kişiler bankanın internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirler.

Garanti Bankası 7000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası 7.000 TL'ye kadar ödemiş olduğu bu Kredi kampanyasında başvuruları sadece banka şubesinden değil internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden de alacak. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kredilerine istedikleri zaman kullanabilecekleri yeni bir kampanya başladı. Bu Kredi kampanyasına katıl alabilmeniz için banka kredi notunuz 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da en az üç aydır aynı işyerinde sigortalı primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Garanti Bankası ayrıca emekli olan vatandaşların da emekli maaşlarını kendi Bankası şubesi üzerinden alması ile birlikte Kredi vereceğini açıkladı.

7000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden işlem yapılacak olan vatandaşlar Garanti bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacaktır. Banka hesabınız varsa yine banka şubesine gitmenize gerek kalmadan kredi kullanabiliyorsunuz. Bu işlemler için banka mobil uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Banka mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.