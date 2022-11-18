Tuzak Dizisi Reytingde Başarısız ama Sosyal Medyada Öne Çıktı

Tuzak isimli televizyon dizisi projesi TV8 ekranlarının iddialı bir yapımı olarak yayın hayatına başlamış ve seyirci karşısına çıkmıştı. Bu hafta 5. yeni bölümü ile ekranlarda olan Tuzak isimli dizi projesi Bensu Soral, Akın Akınözü ve Talat Bulut'u başrolde buluşturuyor. İzleyici grubu projenin hikayesinin giderek daha heyecanlı olduğunu belirtirken bu durum reyting oranlarına ise fazla yansımıyor. Projenin sadık izleyici grubu dışında seyirci Tuzak dizisini izlemeyi tercih etmiyor. Sizler için haberimizin devamında reyting oranlarında başarısız olan ancak sosyal medyada ise öne çıkan Tuzak dizisi hakkında detaylı bilgileri ve son haftada yaşadıklarını detaylı bir şekilde yazdık.

Ne yazık ki istenen puanları toplayamayan Tuzak dizisi reyting tablosunda ilk 10’da zor yer alabildi. Bu hafta projenin 5. yeni bölümü izleyici karşısına çıktı ve dizi AB ve Total kategorilerinde ilk 10’a giremeyerek hayal kırıklığına uğrattı. Tuzak dizisi ABC1’de ise onuncu sırada yer aldı ve bu durum kanal için bir hüsran olarak yorumlandı.

Özellikle sosyal medyada Akın Akınözü hayranları ise Tuzak isimli dizi projesini reyting oranlarında ön plana çıkarıyor fakat bu çaba sonuçsuz kalıyor. Akın Akınözü'nün hayranları her ne kadar sosyal medya hesaplarından dizi hakkında yorum yapsa da bu durum reyting oranlarına yansımıyor. Ancak bu durumun reyting oranlarına yansımaması sosyal medyayı ise etkilemiyor ve Tuzak dizisi sosyal medyada başarılı bir yapım olarak yayın hayatını sürdürüyor. Seyirci grubu yapmış oldukları paylaşımlar ile sosyal medya hesaplarından Tuzak dizisinin çok konuşulmasını sağlıyor.

Sosyal medya araştırmalarında Tuzak isimli dizi projesinin her hafta düzenli olarak yayınlanan paylaşımları dikkat çeken bir durum oldu. Reyting rekorları kıran bazı diziler bile Tuzak dizisinin sosyal medyadaki etkinliğine ulaşamayarak dizinin gerisinde kalıyor.

Tuzak dizisi haftalık olarak ortaya koyulan ileti sayılarına göre 2. oldu ve Duy Beni dizisinin arkasında yer aldı. Duy Beni dizisi en çok ileti sayısı alan proje olurken Duy Beni dizisini Tuzak, Yürek Çıkmazı, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti takip etti.

Sosyal medya hesaplarında hayranlarından aldığı destekle dikkat çeken Tuzak isimli televizyon dizisi projesi listeye göre son haftada Duy Beni isimli dizi projesinden sonra 2. sırada yer aldı. 74.300 paylaşımla birinci olan Duy Beni dizisi sonrasında Tuzak 69.300 paylaşım ile 2. sırayı kaptı.

Duy Beni dizisinin gelecek hafta yayında olmayacağı göz önüne alındı ve Tuzak dizisinin gelecek hafta 1. olabileceği tahmin edildi. İlerleyen haftalarda ise sosyal medyadaki desteğin reyting oranlarına Tuzak dizisi için yansıyıp yansımadığı görülecek ve yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Tuzak dizisi bu kadar yüksek ileti sayısı alırken reyting oranlarında yüksek sonuçları alan Yalı Çapkını ise listenin dördüncü sırasında yer aldı ve Tuzak dizisine göre bir hayli düşük ileti elde etti.