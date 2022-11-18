Garanti Bankası, Akbank, Denizbank ve Ziraat Bankası Duyurusu! Bankalardan "Gelir Belgesiz 100.000 TL" Ödeme!

Gelir Belgesi vermeden, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 24 ay vadeli ödeme yapabileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlerde banka üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan internet sitesi üzerindeki duyuruda, özellikle gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabilecekleri bir kampanya başladı.

5 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ödeme alabileceğiniz ve kredileri, kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir.

Garanti Bankası, gelir belgesiz 100000 TL kredi başvurusu....

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilir, onaylanan tutarı, hemen kullanabilirsiniz. Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda ise başvurunuzu banka şubesine gitmeden hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapabiliyorsunuz.

Akbank, gelir belgesiz kredi başvurusu...

Akbank üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank Direkt uygulaması üzerinden verilmektedir, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka şubelerine gitmeden işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda hemen Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak, 100000 TL kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Denizbank 100000 TL gelir belgesiz, İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması olan Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ve cep telefonu üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte yapmış olduğunuz sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilmektedir. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Ziraat Bankası kredi başvurusu...

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak istedikleri bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarınıza uygun olmanız durumunda hemen ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan krediyi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır.