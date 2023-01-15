Tuvana Türkay'ın şıp demiş burnundan düşmüş! Sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen'in...

Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen'in... Tuvana Türkay'ın şıp demiş burnundan düşmüş! Sosyal medyayı salladı! Alparslan Büyük Selçuklu gibi milyonları ekrana kitleyen dizilerde görmeye alıştığımız Fahriye Evcen sergilediği oyunculuğun yanında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da gündem oluyor. Güzelliği ile hayranlarını büyüleyen oyuncu bazen sefieler atmayı tercih ederken bazende ailesi ile samimi pozlar veriyor.

Yakışıklı kocası Burak Özçivit ve tatlı oğulları Karan ile verdiği pozlarla hayranlarının kalplerinin ısıtan sanatçı bazende komik haberlere konu olarak gündeme geliyor. Geçtiğimiz sene Tuvana Türkay ile olan benzerliği ile gündeme gelmişti. Hayranlarının bir kısmı iki sanatçının çok benzediğini iddia ederken bazı hayranları ise benzerliğin sadece verilen pozların birbirine yakınlığından olduğunu iddia etmişti.

Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Yükseliyor

Birçok oyuncu oynadığı dizlerle beraber sosyal medyada aktif olmasıyla kendisine dev bir hayran kitlesi ediniyor. Bu isimlerden birisi de Fahriye Evcen. Kendi hayatından sık sık paylaşımlar yapan sanatçının her geçen gün daha fazla takipçisi oluyor. Evcen’in hayran kitlesine baktığımızda da en az sanatçı kadar pozitif enerjiye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Sanatçının attığı fotoğrafların altını yorumlarıyla dolduran hayranları bazen sanatçıyı yeni dizi ne zaman? artık dizilerde oynamayacak mısın gibi sorularla bunaltsa da genelde destekleyici yorumlarla ona destek oluyorlar. Sanatçının hiçbir dizisini kaçırmayan sıkı takipçileri fotoğrafların altına oyunculuğu öven yorumlarda atmayı ihmal etmiyorlar.

Oynadığı Dizilerle Kendini Sevdirdi

Kendisini ilk olarak Yaprak Dökümü isimli dizide oynadığı Necla karakteriyle tanıdığımız Evcen daha öncesinde Almanya’da eğitim hayatına devam ediyordu. Burada gösterdiği üstün performansla seyircilerin aklına kazınan sanatçı ilk hayranlarını edinmeye başladı. Daha sonra Cennet isimli sinema filminde başrol oynamasıyla sanatçının yıldızının parladığını söyleyebiliriz. Kariyerine dönem dizilerinde oynayarak devam eden Evcen 2005 yılından beri oyunculuk kariyerine devam ediyor. Sanatçının en son oynadığı rol ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun oldu. Diziden kısa zaman önce ayrılan sanatçının yakın zamanda başka bir dizide oynamaya oynamayacağı ise henüz belli değil. Sevenlerinin şimdilik sanatçının oynadığı reklamlarla yetinmesi gerekecek.

haber24.com özel haber