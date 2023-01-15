2002 yılından önce sigortalı olarak çalışan kişilere müjde! 45 yaş altında erken emeklilik ile ilgili duyuru yapıldı!

Son zamanlarda gündemi meşgul eden EYT ile ilgili yeni planlamalar yapılıyor. Devlet yaptığı yeni açıklama ile birlikte erken emeklilik isteyenlere yeni şartlar sunuyor. Emekli maaşı almak isteyen ve günleri dolan kişiler, erken emekli olmak istiyor. Erken emekli olmak için EYT yasasına girecek olan kişilerin 2002 yılından önce sigortalılık süresi olması durumunda, EYT'den yararlanacak mı bu konu hakkında konuşuluyor. Emekli olmak isteyenler eğer bazı şartları yerine getiriyorsa 2002 yılından önce de sigortalı olursa, emeklilik hakkı kazanabilmektedir.

ERKEN EMEKLİLİK

Erken emeklilik, normal olarak emeklilik durumunda, sigorta primleri gün sayısı tam olan ama yaşı bekleyen kişilerin yasalara uygun olarak emekli edilmesidir. Erken emekli olmak için bazı şartları yerine getirmeniz veya borçlanma yaparak emekli olmanız mümkündür.

KADINLAR VE ERKEKLER DİKKAT!

Yeni çıkan EYT yasasından faydalanacak olan kişiler, erken emeklilik için kadın ise doğum borçlanması, erkek ise askerlik borçlanması yapabilmektedir. Kadın olan kişiler SGK'lı olarak çalıştıkları dönemlerde, 760 gün prim borcu hesaplatması için SGK kurumlarına başvuru yapabileceklerdir. Erkeklerde yaptıkları askerlik süresine göre askerlik borçlanması yapabilirler ve bu borcu SGK'ya ödeyecek emekli olabilmektedirler.

EYT NEYİ KAPSIYOR?

EYT ile emekli olacak kişiler, 9 Eylül 1999 öncesinden sigortalı olması yeterli. Bu durumda yaş şartı aranmayacağı da Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu. Emekli maaşı almak için 25 yıl sigortalı olarak çalışmanız gerekir. Ayrıca 5225 günü tamamlamalısınız. Böylece erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz.