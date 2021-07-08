Tuvana Türkay Bilinmeyenlerini ve Merak Edilenleri Anlattı

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri anlattı ve yapmış olduğu açıklamalar ile şaşkınlık yarattı. Zamansız uyandırılmaya tahammülü olmadığını ifade eden ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sırf bu sebeple evinin zilinin bile olmadığını ve söktürdüğünü ifade etti. Son olarak final kararı alarak ekranlara veda eden Kağıt Ev isimli dizi ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Tuvana Türkay yaşam tarzı ve hayata bakış açısı hakkında bazı itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncu aşk hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı ve Women's Style Türkiye Dergisi’ne konuştu. 30 yaşındaki oyuncu rol aldığı dizilerde şarkılar söylediğini ve müziğin kendisini rehabilite edebildiğini, elinde bulunan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi. Beste yapmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini açıklayan ünlü oyuncu Tuvana Türkay kendisini mutlu ettiği sürece elbette üretmeye devam edeceğini bildirdi.

Aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiğini açıklayan oyuncu insanın anne karnında düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı olduğunu söyledi. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inandığını ifade eden Türkay, yapmış olduğu açıklamalar ile oldukça dikkat çekti. Daha önce aşık olup olmadığını bilmediğini açıklayan ünlü isim çok uzun zamandır bu duyguyu unuttuğunu da söyledi.

Aşkın içinde hala derin anlamlar aradığını ve karşılığını bulamadığını ifade eden oyuncu sevdiği zaman kendisinin bile inanamadı bir şefkate ve fedakarlığa büründüğünü söyledi. Sevmenin her olmazı mümkün kıldığını açıklayan başarılı isim, adeta gözlerinden ateş çıktığını belirtti. Sabırlı ve sakin bir insan olduğunu açıklayan oyuncu ortada tahammül edilmesi gereken bir durum varsa yanlış yerde durduğunu düşündüğünü söyledi. Tahammül edemediği herhangi bir durumda değiştirmeye çalışmadan hemen kesip attığını ve ruh sağlığı için oradan uzaklaştığını söyledi.