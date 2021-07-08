Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade’den Çocuk İstiyor

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda bulunduğu sırada kameralara yansıdı ve gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşmıştı. Bu kez Nişantaşı'nda gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Nesrin Cavadzade’ye bebekleri çok sevdiği ve 6-7 tane çocuk yapabileceği yönündeki açıklamaları anımsatıldı. Ünlü oyuncu ise konu hakkında seviyesi Gökhan Alkan'ın da çok çocuk istediğini belirtti.

Alışveriş yaparken kameralara yansıyan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, basın mensuplarını fark ettikten sonra selam vermeyi ihmal etmedi. Mağazada makyaj yapması ardından dışarıya maskesiz çıkan Cavadzade merak edilenlere yanıt verdi.

Herkesin aşı olması ile beraber toplumda aşılanma oranının yükselmesi hakkında açıklamalar yapan oyuncu dışarıda maske takmasının sebebi olarak ise basın mensuplarına güzel görünmek istemesi olduğunu belirtti. Kendisinin aşı olduğunu da ifade eden başarılı isim, herkesin aşısını olduğunu ve güvenli bulduğuna açıkladı.

Alışveriş yaptığı sırada kameralara yansıyan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’ye daha önce yapmış olduğu çocuk açıklaması hatırlatıldı ve hala düşüncelerinin aynı olup olmadığı yönünde fikirleri soruldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü isim, bebekleri çok sevdiğini söylemiş ve 6-7 tane çocuk yapabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Muhabirler ise oyuncuya hala çok çocuk isteyip istemediğini sordu ve Gökhan Alkan'ın bu konu hakkında ne düşündüğünü merak edildi. Nesrin Cavadzade ise hala düşündüğünü ve sevgisi Gökhan Alkan’ın çok istediğini duyurdu.

Yasak Elma isimli dizide rol aldıktan sonra birliktelik yaşamaya başlayan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade çifti geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkilerini sosyal medyada taşımıştı. Gökhan Alkan Cavadzade’nin ailesi ile tanışmış ve sevgilisinin annesi Feride Cavadzade’yi sosyal medya hesabından takip etmeye başlamıştı. Bu gelişme ile ikilinin ilişkisinin evlilik yolunda gittiği hakkında yorumlar yapılırken çiftin nikah masasına oturacağı ve pandemi sonrasında düğün yapacağı iddiaları da öne sürülmüştü.