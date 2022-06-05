Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Zirve Değişmedi! Asıl Sürpriz 3. Sırada!

İstanbul Sanayi Odası, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nı bu açıkladı. Buna göre Tüpraş, üretimden satış departmanlarına kadar 136.8 milyar lira ile listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv ise 67.3 milyar ile yine 2. sıradaki yerini aldı. Bu yıl ise 3. sırada yer kuruluşunda değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıl OYAK RENAULT’un yer aldığı 3. Basamağa ise 3 sıra birden yükselen STAR RAFİNERİ çıktı.

Zirvede Yine Tüpraş Var!

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının neticeleri açıklandı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan verilere göre Tüpraş, üretimden satışlarda 136.8 milyar lira ile listede ilk sırayı alırken diğer taraftan Ford Otomotiv ise 67.3 milyar lira ile yine 2. sıradaki yerini aldı.

3.Sıraya Star Rafineri Yerleşti

Bu yıl 3 sırada bulunan sanayi kuruluşunda değişiklik yaşandı. Geçen yıl Oyak Renault'un yer aldığı 3. basamağa 52.2 milyar TL tutarında üretimden satış ile 3 sıra birden yükselmeyi başaran STAR RAFİNERİ çıktı. STAR RAFİNERİ şirketini 46.2 milyar TL'lik üretimden satışıyla Toyota Otomotiv yeraltı. 5. basamakta ise 38.7 milyar TL ile geçen yıl listenin 10 sırasında bulunan İskenderun Demir ve Çelik yeraltı. 6 sıradaki firma adının açıklanmasını istemezken, Ereğli Demir ve Çelik ise 36.8 milyar lira ile 7 sırada ve Arçelik ise 35.8 milyar lira ile 8 sıradaki yerini aldı. Diğer taraftan Oyak Renault 34.4 milyar lira ile 9. sırada, Tofaş ise 26.6 milyar lira ile 10. sırada yer aldı.