QNB Finansbank ve 3 bankanın kampanyası sadece "BU HAFTA" onay verilecek! SMS atarak 20.000 TL veriliyor

QNB Finansbank, Akbank Denizbank ve TEB Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada, bu hafta içerisinde başvuru yapacak olan kişilere düşük faiz oranları ile SMS kredisi 20000 TL ödenmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka kredi puanınız 1200 ve üzerindeyse ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek onaylanan tutar, hemen öğrenebilecek. hesabınız var ise mobil uygulama üzerinden şubelere gitmeden hesabınıza kredi ödemesi alabileceksiniz. 4 bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebildikleri gibi bu hafta içerinde başvuru yapacak olan kişilere en düşük faiz oranlarından yararlanmaktadırlar.

18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olması durumunda ve bu ödemeleri düzenli yapmış olması durumunda onay alacağını söyleyebiliriz.

QNB Finansbank

Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndererek, bu bankadan düşük faizli kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapabiliyor. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden hesabına hemen ödeme alabilecek. Akbank Direkt uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank

DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olacak ve onaylanan tutarın nekadar olduğuna, Cebimde Kredi servisiyle göreceksiniz. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorsa, Denizbank, mobil uygulamasını kullanan bir müşteri olması gerekiyor.

TEB Bankası

Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz Teb Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapacak olan kişiler TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığını görebilir, onaylanan tutar en yakın banka şubesinden kullanabilir.