Türkiye, Üç Askerinin Öldürülmesinin Ardından Irak'taki PKK Hedeflerini Vurdu

Türk savunma bakanlığına göre, kuzey Irak'ta yasadışı Kürt savaşçılar tarafından başlatılan bir saldırıda en az üç Türk askeri öldürüldü ve misilleme hava saldırısına yol açtı.

Bakanlık, Perşembe günü Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) atıfta bulunarak, "Irak'ın kuzeyinde teröristlerin düzenlediği saldırıda üç kahraman askerimiz şehit oldu" dedi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk savaş uçaklarının altı savaşçıyı "etkisiz hale getirmek" için şüpheli PKK karakollarını vurduğu ve bölgede askeri harekatın devam ettiği belirtildi. “Nötralize”, yaygın olarak öldürülen anlamında kullanılır.

Türk kuvvetleri, kuzey Irak'ın dağlarındaki PKK sığınaklarına düzenli olarak askeri saldırılar düzenleyerek Bağdat'taki merkezi Irak hükümeti ile ilişkilerinde gerginliğe neden oluyor.

Türkiye, son büyük hava ve kara saldırısını Nisan ayında başlatarak, Kürt savaşçıların Türk devletine karşı onlarca yıldır silahlı isyan yürütmek için kullandıkları arka üsleri hedef aldı.

Silahlı çatışmalar 1984'ten bu yana 40.000'den fazla insanı öldürdü.

Türkiye'nin ayrıca, 2016'dan bu yana çoğunlukla başka bir Kürt isyancı grubu hedef alan ardışık askeri operasyonlarda toprak alanlarını ele geçirdiği komşu Suriye'de de askeri bir varlığı var.

Ekim ayında Türk parlamentosu, Suriye ve Irak'taki askeri operasyonların iki yıl daha uzatılmasını onayladı.