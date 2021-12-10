Çocuklarını Okula Göndermeyen Yunanlılar Hapisle Karşı Karşıya

Yunanistan hükümeti, COVID-19 önlemleri nedeniyle çocuklarını okula göndermeyen ebeveynlerin iki yıl hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi – Atina'nın pandeminin kritik özelliklerini inkar eden insanları hedef aldığı görünen son hamlesi aşılama, maske takma veya test etme gibi.

Yunanistan'da 16 yaşına kadar okula gitmek uzun süredir zorunluydu, ancak şimdiye kadar okula kayıt yaptırmamanın cezası 59 Euro (67 $) idi.

Eğitim bakanlığında ilk ve orta öğretim genel sekreteri Alexandros Koptsis Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Ailelerin çocukları okuldan alıkoyma olgusuna tahammül edemedik" dedi.

“Bu, çocuğunuzun maske takmasını istememek gibi akıl almaz nedenlerle oluyor.”

Bakanlık Salı günü ceza kanununda bir değişiklik yasalaştırdı.

Koptsis geçtiğimiz günlerde yerel bir radyo istasyonuna verdiği demeçte, "Bir savcı gerekli görürse, ebeveynler gözaltından bile mahrum bırakılabilir" dedi.

El Cezire'ye bunun geçerli yasalara dayandığını ve “tamamen savcılara bağlı” olduğunu söyledi.

Bakanlık, ebeveynleri doğrudan takip etmeyecek, ancak okul müdürlerine yasal araçlar sağlayacak.

Koptsis, "Okullara genel bir [politika] yön gösteriyoruz ve bundan sonra savcıları aramak müdürlere kalmış olacak" dedi.

İki yıl hapis cezasıyla hüküm giyen anne ve babaların çocuklarından kesin olarak ayrılması gerekmeyecek, çünkü beş yıla kadar hapis cezaları, hükümlülerin gelirlerine göre mahkemeler tarafından belirlenen oranlarda satın alınabilecek.

Bildirilen velilerin çocuklarını kaydettirmeyi reddettiği vaka sayısı şu anda az ve eğitim bakanlığı bunları açıklamadı. Ancak bakanlık kaynakları bunların onlarca olduğunu söylüyor. Etkilenen çocuklar bir yıl tekrar etmek zorunda kalacak.

"Eğer devamsızlık için bir mazeret yoksa - ilkokulda altı ay, ortaokulda 114 saat - o zaman ne yazık ki çocuk kalıyor." Sorun geçen akademik yılda başladı.

Öğrenciler Eylül 2020'de şahsen okula gittiler, ancak Ekim-Mayıs 2021 arasında öğrencilerin okula sanal olarak gittikleri bir sokağa çıkma yasağı emri verildi. Öğrencilerin akademik yılın son altı haftasında maske takarak ve haftada iki kez kendi kendine test yaparak okula dönmelerine izin verildi.

Drama'da bir lise öğretmeni olan Prodromos Fotakidis, Skai televizyonuna üç öğrencisinin geçen akademik yılın sonunda gelmediğini söyledi. “Kampüste ebeveynlerden biriyle birlikteydim” dedi. “Kendi kendine testlerin tehlikeli olduğunu ve hiçbir koruma sağlamadığını söyleyerek her şeye itiraz eden ebeveynlerden biriydi.”

Yunanistan, bir sınıftaki öğrencilerin yarısı artı biri COVID-19'a yakalanırsa, sınıfın 10 gün ertelenmesini emretti. Bakanlık, 10.000 sınıftan ikisinin şu anda ertelendiğini ve her 1000 öğrenciden birine COVID-19 teşhisi konduğunu söylüyor. “Bu rakamları çok iyi buluyoruz. Günde bir hastalık için çalışıyorlar” dedi Koptsis.

Toplam nüfusun yüzde 62'sini tam olarak aşılayan Yunanistan, yüzde 66'sını aşılayan Avrupa'nın geri kalanıyla aşı farkını kapatmaya çalışıyor. Eğitim bakanlığı, 14 yaş ve üstü öğrencilerin yarısının artık en az ilk dozla aşılandığını söylüyor. 4-11 yaş arasındaki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin aşıları Cuma günü başlıyor.