Türkiye İş Bankası’ndan 10.000 TL’lik Nakit Avans, Büyük İlgi Topladı!

İçerisinde bulunduğumuz ve yıl sonuna yaklaştığımız zorlu zamanlarda, herkesin nakit ihtiyacı olabilmektedir. Nakit ihtiyaçlarının olduğu durumlarda birikimler ya da gelirler, bu ihtiyaçları karşılamayabilmektedir. Bu nedenle nakit ihtiyaçlarının giderilmesi için bazı destek paketlerine ihtiyaç duyabiliriz. İş Bankası, nakit ihtiyacı yaşayan ve bu nedenle de zorlu dönemler geçiren vatandaşlar için bir kampanya duyurusunu başlattı. Zaman kaybetmeden, herkesin nakit ihtiyacını karşılayabileceği nakit avans kampanyasından yararlanmak ise oldukça basit.

İş Bankası’ndan Rahatlatan Fırsat!

İş Bankası, ülkemizde birçok kampanyalara imza atmış bir bankadır. Müşterilerine sunduğu ihtiyaç kredileri ile de binlerce vatandaşın ihtiyacını giderip, yüzünü güldürmüştür. Farklı miktarlarda verdiği krediler için farklı ödeme planlarını sunan İş Bankası, son kampanyasında nakit avans fırsatını sunmaktadır. Buna göre nakit avans fırsatında banka, müşterilerine dakikalar içinde ihtiyaç duydukları nakit parayı verebiliyor.

İş Bankası, yakın zamanda nakit avans kampanyasının fırsatlarını duyurdu, söz konusu bu fırsatta ise nakit ihtiyacında olan vatandaşlara zaman geçmeden 10 bin TL veriyor. İş Bankası, kendi müşterilerine 10 bin TL miktarındaki nakit avans kampanyası ile büyük avantajlar sunmaktadır. Faizlerin yüksekliğinden dertlenen vatandaşların sorunlarına çözüm üreten İş Bankası, bu son fırsat kampanyasında yalnızca %1,98 oranında bir faiz oranı uygulayacak. Bu faiz oranıyla müşterilerini memnun eden İş Bankası yalnızca nakit avans fırsatı sunmuyor. Nakit avanstan faydalanmak isteyen müşterilerine ayrıca 12 aya varan vade seçeneği imkanını da sunan İş Bankası, 12 aydan oluşan taksitlendirme ile bütçelerin dostu oluyor. Nakit avansın geri ödeme noktasında aylık olarak sadece 120 TL gibi bir meblağ ödenerek borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar, zaman kaybetmeden İş Bankası ATM’lerine gitmeye başladı.

Başvurular Oldukça Kolay!

Acil olarak nakit ihtiyaçlarının olduğu bu günlerde, nakit parayı alabilmek için banka şubesine gitmeye ya da uzun süre beklemeye gerek yok. Evinizde, iş yerinizde, dışarıda mekan fark etmeksizin her yerden nakit avansa başvurmak son derece kolay. İş Bankası’nın resmi internet sitesi veya İş Bankası mobil uygulaması üzerinden nakit avans talebi oluşturulabilmektedir. Talepler onaylanınca İş Bankası ATM’lerinden 7/24 nakit avansların çekimi yapılabilmektedir.