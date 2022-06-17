Türkiye İş Bankası, Kendi Müşterilerine Telefon Yolu ile 3 Gün İçerisinde Ödeme Yapacağını Duyurdu. Koronavirüs pandemi evresi içerisinde sosyal mesafe uygulamalarının yapılması doğal olarak dijital altyapı durumlarının çeşitlenmesini sağlayan birçok argüman üretilmesini sağladı. En çok da güvenli ve hijyenik ödeme işlemleri meselesinde online bankacılık altyapısı oldukça yerinde kullanılıyor.

Bankalar, bireylerden gelen yoğun talepler doğrultusunda düzenledikleri kampanyalarıyla beraber müşterilere kazandırmayı temel amaç ediniyor. Türkiye İş Bankası ödeme konusunda güvenliği en üst düzeye çıkaran TR karekod ödeme sistemini kullanmayı seçen kişilere anında 100 liralık bir maxipuan hediyesi veriyor. Bu hediye kesinlikle işlevsel olur.

İş Bankası TR Karekod Ödeme Kampanyasının Detayları Nelerdir?

Türkiye İş Bankası resmi internet sitesi ve sosyal medya profilleri aracılığıyla yapılan son dakika duyurusuna istinaden müşterilere kazandıran birçok özel avantajın sunulduğu ortaya çıktı. En çok da 01.06.2022 tarihi ve 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli hale gelmiş olan karekod ödeme sistemi kampanyasıyla birlikte tüm İşbank müşterisi olan kişiler 100 TL’lik maxipuanı kapıyor.

İş Bankası karekod vasıtasıyla ödeme altyapısı sayesinde ödemeleri daha güvenli ve zahmetsiz biçimde almış oluyor. Sonuç olarak pandemi sürecinin hız kesmeden devam ettiği bu süreçte uzaktan yapılan ödeme ve kredi başvuru işlemlerinin daha güvenilir bir form aldığını söylemek kesinlikle mümkündür. Bu da genel olarak sizin kendinizi konforlu hissetmenizi sağlayacak olan durumlardan bir tanesi olur.