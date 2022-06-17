Seni Kalbime Sakladım Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Kısa süre içerisinde TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Seni Kalbine Sakladım dizisinin çekimleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Projenin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler uyum içerisinde çalışırken oyuncular set sırasında da eğlenceli vakit geçiriyor. Peki Seni Kalbime Sakladım dizisi ne zaman başlayacak, Seni Kalbime Sakladım dizisi ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Konu hakkında gerçekleşen açıklamalara göre söz konusu projenin kısa süre içerisinde izleyici kitlesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında buluşacağına dair ifadeler kullanıldı.

Güçlü kadrosu ve sıcacık hikayesi ile yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için hazırlıklarını gerçekleştiren Seni Kalbime Sakladım dizisinin çekimleri hızlı bir şekilde İstanbul'a devam ediyor. Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci'nin yer aldığı projede duygusal bir aşk hikayesi konu ediliyor. Bununla birlikte dizi ekibinin de sette uyumu içerisinde çalıştığı öğrenilirken kamera önü kadar sahnelerini bekleyen oyuncuların kamera arkasında da çok eğlendikleri belirtiliyor.

Sahnelerini bekledikleri sırada da eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncu kadrosu uyumları ile isimlerinden söz ettirdi. Projenin yönetmenliği Şenol Sönmez tarafından üstlenilirken projenin senaryosu ise Pınar Kaya ile Burcu Yılmaz tarafından kaleme alınıyor. Dizide güzeller güzeli, becerikli, zeki ve aile şirketini yöneten Zeynep ile bir mahalle delikanlısı olan Civanmert'in ilişkisi ekranlara taşınacak.

Söz konusu dizide Gülseren Gürtunca, Osman Alkaş, Evren Duyal, Elçin Afacan, Mehtap Bayri, Ali Öner, Gökçe Akyıldız, Ferhat Baynal, Berke Üsdiken, Emre Taşkıran, Sibel Ayten, İlayda Yıldırım, Derda Yasir Yenal, Denizhan Kınacıgil, Özge Akdeniz, Ayberk Aladar ve Tarık Ündüz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kısa sürede içerisinde ekran serüvenine başlayacak olan Seni Kalbime Sakladım dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici karşına çıkacak ve yeni bölümlerini hayranlarıyla buluşturacak.