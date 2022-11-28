Türkiye İş Bankası Emekliler İçin Promosyon Ödemesini Başlattı! Ne Kadar Ödenecek?

Türkiye İş Bankası Emekliler İçin Promosyon Ödemelerini Duyurdu! 7.500 TL Ödeme geldi!

İş Bankası son yapmış olduğu kampanya duyurusu sayesinde emekli vatandaşların ilgisini büyük oranda yakalamıştır. Bilindiği gibi son aylarda ekonomik olarak ülke kapsamında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak bunun yanında en büyük sıkıntıları emekli vatandaşlar yaşamaktadır. Çünkü emekli maaşlarının haricinde ek bir geliri olmayan vatandaşların promosyon ödemeleri ya da nakit avans gibi kampanyalar nakit ihtiyaçlarını anca karşılayabilmek dedir.

İşte bu kapsamda iş bankası, emekli vatandaşların zor zamanlarında bir kere daha onların yanında olarak promosyon ödemelerini daha önce hiçbir bankanın yapmadığı gibi bir seviyeye çıkarmıştır. Diğer bankaları örnek teşkil edecek şekilde 7500 TL tutarına çıkarmış olduğu promosyon ödemelerini, emekli vatandaşların maddi olarak biraz olsun nefes alabilmeleri için kapsamlı bir şekilde genişletmiştir.

Bu durumda eğer emekli maaşınızı iş bankasına taşımayı düşünüyorsanız ya da halihazırda aynı banka üzerinden maaş alıyorsanız, üç sene daha sözleşme imzalayarak yani üç sene boyunca İş Bankası üzerinden emekli maaş alacağınıza dair sözleşme imzalarsanız, bu kapsamda 7500 TL tutarındaki emekli promosyon ödemesini hemen kendi banka hesaplarınızı aktarabilirsiniz. Aynı zamanda maaş tutarınıza bağlı olarak bu rakam 10.000 TL ve üzerine de çıkabilir.

Ancak ortalama olarak emekli maaşlarının en düşük seviyesinde olan kişiler dahi minimum 7500 TL’lik bir promosyon ödemesini alabilecekler. Daha önce eşi benzeri görülmemiş olan bu promosyon kampanyasından faydalanmak için hemen emekli maaşlarınızı iş bankasına taşımayı düşünebilirsiniz.