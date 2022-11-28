Promosyon Alamayanlar Habere Dikkat! Müjde Geldi! 41.000 TL Promosyon Veriliyor!

Promosyon alamayanlar artık üzülmesin. Çünkü promosyon ödemelerini alabilmeleri için yeni bir karar açıklandı! Müjdeli haber ise bu konuda açıklandı ve 41.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı bilgisi duyuruldu.

Emekli ve kamu çalışanlarına verilen banka promosyonları için son dakika olarak yeni bir gelişme yaşandı. Buna bağlı olarak emekli vatandaşlar zaten emekli maaşlarını alırken ya da maaş taşıma işlemleri yaparken emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak taydı. Promosyon ödemeleri ederken son günlerde yaşanan bir gelişme kamu çalışanları üzerindeki promosyon haberiyle gelişmeye başlamıştır. Özellikle vatandaşların emekli olmaları taktirde kendilerine yapılan üç senede bir verilen emekli promosyonları bir çok nakit ihtiyaçlarını giderebilirken artık kamu çalışanları da bu promosyon ödemelerinden faydalanabileceklerdir.

Eylül ayında tamamlanacağı söylenen maaş promosyonları hakkında uzatma kararları alındı. Bankalar, özellikle Eylül ve Ekim ayı içinde yoğunluktan kaynaklı olarak birçok kişinin losyon ödemesine başvurmadığını açıklamıştır. İşte bu durumda promosyon ödemelerinden herkesin faydalanabilmesi için bu süreç uzatılmış ve kamu çalışanlarının da maaşları üzerinden promosyon ödemeleri alabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Örneğin Ticaret Bakanlığı personelleri 20.000 TL promosyon alırken, üniversite çalışanlarının bazıları 30.000 TL ve daha üstü seviyede bir promosyon ödemesi olabileceklerdir. Özellikle bazı üniversiteler ve sağlık bakanlığı bünyesindeki özel kuruluşlar da çalışan personeller 30.000 TL tutarında promosyon ödemelerini rahatlıkla başvuru gerçekleştirdikten sonra elde edebilirler. Promosyon veren kamu kurumları da bir bir açıklamalara katılmaktadır.