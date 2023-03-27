Türkiye Ekonomisinde Yüzde 5,6 Büyüme

2022 yılında Türkiye ekonomisinde yüzde 5,6 oranında büyüme gerçekleşti. Üretim yöntem ile dört dönem toplamlarından elde edilen yıllık GSYH, zincirleme hacim endeksi 2022 yılı için bir önceki yıla nazaran yüzde 5,6 oranında artış sağladı. Üretim yöntemi ile cari fiyatlarda GSYH, 2022 yılında bir önceki döneme göre yüzde 107 artış sağlayarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon olarak gerçekleşti.



Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla 176 589 TL Oldu



2022 yılında kişi başına düşen GSYH cari fiyatlar 176 589 TL, dolar cinsinden ise 10 655 olarak hesaplandı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise 2022 yılı için yüzde 21,8 oranında artış sağlandı. GSYH’de oluşan faaliyetler incelendiğinde, 2022 yılı baz alınarak bir önceki yıla göre zincirleme hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri yüzde 8,7, mesleki, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 9,9 oranında artış gerçekleşti. İnşaat sektöründe ise yüzde 8,4 oranında azalış yaşandı.



GSYH dördüncü çeyrek tahmininde, zincirleme hacim endeksi, 2022 yılının dördüncü çeyreği baz alınarak önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 oranında artış sağlandı. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılan GSYH zincir hacim endeksi, bir önceki çeyrek dikkate alındığında yüzde 0,9 oranında arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılan GSYH zincirleme hacim endeksi, önceki çeyrek dikkate alındığında yüzde 0,9 oranında artış gerçekleşti. Arındırılmış GSYH zincirleme hacim endeksi 2022 yılı dördüncü çeyreği baz alındığında önceki yılın çeyreğine göre yüzde 3,5 oranında arttı.Üretim yöntemi Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla tahmini ise, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlar bazında bir önceki yılın çeyreğine göre yüzde 106,2 oranında arttı.