Zamlı Emekli Maaşı Ve Bayram İkramiyelerinde Tarih Belli Oldu

Bakan Bilgin, 2023 yılı Nisan ayından itibaren ödenen aylıkların 7 500 lira olarak ödeneceği konusunda açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyelerinin Nisan ayında bayramdan önce hesaplara yatırılacağını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyeleri ve emekli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada “TBMM Genel Kurulu gündeminde emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bulunuyor. Çalışmalarda sosyal devlet anlayışı ile emeklileri enflasyona karşı korumak için iyileştirmeler yapmaya devam ediliyor.” İfadelerini dile getirdi.

2019 yılında geçerli olan1.000 liralık emekli alt sınırı 2020 yılında 1 500 lira, 2022 yılında 2 500 liraya yükseltildiğini dile getiren açıklamada şöyle devam etti “2022 yılı için Temmuz ayında geçerli olan 3 500 lira, 2023 yılı Ocak ayı için 5 500 liraya yükseltilmiş oldu. 5 500 lira emekli alt sınır aylığı 2023 yılı Nisan ayı itibari ile yüzde 36,36 oranında artış sağlanarak 7 500 liraya yükseltilmiştir. Böylelikle en düşük emekli maaşı Aralık 2022 dönemine göre yüzde 114,3 oranına artırılmış oldu. 2023 yılı Nisa ayın ödeme döneminden itibaren aylıklar 7 500 lira ödenecektir. Tüm emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerin dile getirdi.

Bayram İkramiyesinde Yüzde 82 Artış Sağlandı

2018 yılında geçerli olan bayram ikramiyeleri bin lira olarak ödenmeye başlandı. 2021 yılında ise tutar 1 100 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme sonucu bu tutar yüzde 82 artış ile 2 000 liraya çıkarılmış oldu. Yapılan EYT düzenlemesi ile emekli olacak vatandaşlar da dâhil olmak üzere 15,6 milyon emekli çalışmadan faydalanabilecek. Emekliler için ödenen bayram ikramiyeleri 2018 yılından itibaren 114 milyar liraya ulaştı. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak Nisan ayında bayram öncesi ödeme yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyesi ise bayram öncesi Haziran ayında ödeme yapılacak.